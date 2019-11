പാക്കിസ്ഥാനോ ചൈനയോ വിഷവാതകം പുറത്തുവിട്ടതാകാം: ബിജെപി നേതാവ്

മീററ്റ് ∙ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വായുമലിനീകരണത്തിനു പിന്നിൽ പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയുമാകാമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് വിനീത് അഗർവാൾ ശർദ. രണ്ട് അയൽരാജ്യങ്ങളും വിഷവാതകം പുറത്തുവിട്ടതാകാം മലിനീകരണത്തിനു കാരണമെന്നും ശർദ പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയും നമ്മളെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നു തോന്നുന്നു. പാക്കിസ്ഥാൻ ഏതെങ്കിലും തരം വിഷവാതകം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും ശർദ പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യയുമായി യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോഴൊന്നും അവർക്കു ജയിക്കാനായിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി അമിത് ഷായും ചുമതലയേറ്റതു മുതൽ പാക്കിസ്ഥാൻ അസ്വസ്ഥരാണ്.’

അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൃഷി അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതാണ് ഡൽഹിയിലെ വായു മലിനീകരണത്തിനു കാരണമെന്നു പറഞ്ഞ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിനെയും ശർദ വിമർശിച്ചു. കൃഷിക്കാർ രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടെല്ലാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാരെയും വ്യവസായങ്ങളെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല. നരേന്ദ്ര മോദിയെയും അമിത് ഷായെയും ശ്രീകൃഷ്ണനോടും അർജുനനോടും ഉപമിച്ച ശർദ, രണ്ടു നേതാക്കളും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Pakistan, China May Have Released Poisonous Gas To Pollute Air In India: BJP Leader