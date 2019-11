പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കും; സേനയോട് മുഖം തിരിച്ച് പവാർ: ജനവിധി മാനിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണ നീക്കം തള്ളി എന്‍സിപി. കോൺഗ്രസും എന്‍സിപിയും പ്രതിപക്ഷത്ത് തുടരുമെന്ന് എൻസിപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷങ്ങളായി ശിവസേനയും ബിജെപിയും ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവർ വീണ്ടും ഒന്നിക്കും. നിലവിൽ എൻസിപിക്ക് മറ്റൊരു ഗെയിം പ്ലാൻ ഇല്ലെന്നും 3 ദിവസത്തിനകം ബിജെപി - ശിവസേന സർക്കാർ നിലവിൽ വരുമെന്നാണു തന്റെ കണക്കുകൂട്ടലെന്നും പവാർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ശിവസേനാ നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്തുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചർച്ചയായത്. രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളല്ലെന്നും പവാർ പറഞ്ഞു.ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പവാറിനെ കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഉണ്ടാകും, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി വേണ്ടെന്നും പവാർ പറഞ്ഞു. തങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള 170 എംഎൽഎമാരുടെ ലിസ്റ്റ് റാവുത്ത് തന്നെ കാണിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ ഇത്രയും എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാനാകുമെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നും പവാർ പറഞ്ഞു.



ബിജെപിയും ശിവസേനയും ജനവിധി മാനിക്കണം. സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരുമിച്ച് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയാണ് പോംവഴി. ഒരുമിച്ച് മൽസരിച്ച അവർ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണം. ശിവസേനയെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും എൻസിപി പിന്തുണയ്ക്കില്ല. ഞങ്ങളോട് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കാനാണ് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഞങ്ങളത് നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പവാർ പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കാവല്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാന്‍ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കേ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയെ നിയോഗിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശിവസേനാ നേതാവ് കിഷോർ തിവാരി മോഹൻ ഭഗവതിനു കത്തെഴുതിയതിനു പിന്നാലെ നിതിൻ ഗഡ്കരിയെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഗഡ്കരിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഗഡ്കരിയെ കണ്ടതെന്നും അഹമ്മദ് പട്ടേൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

