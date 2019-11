വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് – ചൈന വ്യാപാര യുദ്ധത്തിൽ നേട്ടംകൊയ്ത് ഇന്ത്യ. ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ യുഎസിലേക്ക് നടത്തിയ അധിക കയറ്റുമതിയിലൂടെ 5,363 കോടിയലധികം രൂപയുടെ ലാഭം ഇന്ത്യ നേടിയതായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ വ്യാപാര, നിക്ഷേപ സമിതി (യുഎൻസിടിഎഡി) നടത്തിയ പഠനം കണ്ടെത്തി. ചൈനീസ് ഇറക്കുമതിക്ക് അധിക തീരുവ ചുമത്താനുള്ള യുഎസ് തീരുമാനം കാരണം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി. ഇതുമൂലം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യുഎസിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയിൽ വർധനയുണ്ടായതായി പഠനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

യുഎസിലേക്കുള്ള രാസവസ്തുക്കളുടെയും ലോഹങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതിയിൽ ഉണ്ടായ വർധനയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേട്ടമായത്. എന്നാൽ ഇക്കാലയളവിൽ ആകെയുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായാണ് കണക്ക്. യുഎസ്– ചൈന പോരിനെ തുടർന്നു യുഎസ് വിപണിയിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം കടുത്തു. ചൈനീസ് തായ്പേയ്, മെക്സിക്കോ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവരാണ് ഏറ്റവും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ. കൊറിയ, കാനഡ, ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും നേട്ടമുണ്ടാക്കി.

രാസവസ്തുക്കൾ (1726 കോടി), ലോഹങ്ങളും ലോഹ ഐരുകളും (1285 കോടി), വൈദ്യുതി മെഷീനറികൾ (589 കോടി) തുടങ്ങിയവയുടെ കയറ്റുമതിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും ലാഭമുണ്ടാക്കിയത്. കാർഷിക–ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ, ഫർണിച്ചർ, ഓഫിസ് മെഷിനറി, തുണിത്തരങ്ങൾ, ഗതാഗത ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും നേട്ടുമുണ്ടാക്കി. യുഎസ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു മേൽ ചൈന ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവ പഠനത്തിൽ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കു നേട്ടമായതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. വ്യാപാര യുദ്ധം യുഎസിന്റെയും ചൈനയുടെയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിച്ചു.

ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് അധിക തീരുവ ചുമത്തിയതു മൂലമുണ്ടായ വിലക്കയറ്റം യുഎസിലെ ഉപഭോക്താക്കളെ വിദേശ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നു പിന്തിരിപ്പിച്ചതായും യുഎൻസിടിഎഡിയുടെ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പഠന ഫലങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിലുള്ള താക്കീതാണു നൽകുന്നതെന്നു യുഎൻസിടിഎഡിയുടെ ഇന്റർനാഷനൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഡയറക്ടർ പമേല കോക് ഹാമിൾട്ടൻ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധം ഈ രാജ്യങ്ങളെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത്, ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തന്നെയാണ്. നിലവിൽ സ്ഥിതി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വ്യാപാര കരാർ യുഎസും ചൈനയും തമ്മിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ചൈനയുമായി വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട വ്യാപാര കരാറിലേക്കടുക്കുന്നതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന്, 25,000 കോടി ഡോളർ വില വരുന്ന ചൈനീസ് ഇറക്കുമതിക്കു മേൽ 5% അധിക തീരുവ ചുമത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ട്രംപ് പിന്മാറിയിരുന്നു. കരാറിന്റെ രേഖ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും പൂർണയോജിപ്പിലെത്തിയതായാണ് സൂചന. വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ചൈനീസ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ലിയു ഹെയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കു ശേഷമായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കരാർ തയാറാക്കാനാവുമെന്നും ചിലെയ‌ിൽ ഈ മാസം 16ന് നടക്കുന്ന ഏഷ്യ പസിഫിക് ഇക്കണോമിക് കോ–ഓപ്പറേഷൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒപ്പിടാനായേക്കുമെന്നുമാണ് സൂചന. യുഎസ്– ചൈന കരാറിനായി 6 മാസത്തിലേറെയായി നടന്ന ചർച്ച നേരത്തെ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: India gained $755 million in additional exports to US due to US-China trade war