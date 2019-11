2018-ൽ ഇന്ത്യയിൽ ചാവേറാക്രമണം നടത്താൻ ഐഎസ് പദ്ധതിയിട്ടു; വെളിപ്പെടുത്തൽ

വാഷിങ്ടൻ∙ ഇന്ത്യയിൽ ചാവേറാക്രമണം നടത്താൻ ഐഎസ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി യുഎസ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐഎസിന്റെ ഖൊറാസാൻ ഗ്രൂപ്പ് (ഐഎസ്-കെ) കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ചാവേർ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കന്‍ നാഷണല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഡയറക്ടറും ഭീകരവിരുദ്ധ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആക്ടിങ് ഡയറക്ടറുമായ റസ്സൽ ട്രവേഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി.

സെനറ്റിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് ട്രാവേഴ്‌സിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഐഎസിന്റെ എല്ലാ ഉപവിഭാഗങ്ങളും അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശങ്കയ്ക്കു കാരണമാണെന്നും ട്രാവേഴ്‌സ് പറഞ്ഞു. ഐഎസിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാലായിരത്തിലധികം ഭീകരർ ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ ഉണ്ട്. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനു പുറത്ത് നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾക്കു ഖൊറാസാൻ പദ്ധയിട്ടിരുന്നു.

അവരുടെ വളർച്ചയിൽ യുഎസ് സൈന്യം ആശങ്കയിലാണ്. ഖൊറാസാന്‍ ഗ്രൂപ്പിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് സൈന്യത്തെ മാത്രമല്ല, യുഎസിനെയും ആക്രമിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഉണ്ട്. ഖൊറാസാന്‍ മേഖലയിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള സെനറ്റർ മാഗി ഹസ്സന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ട്രവേഴ്സ് പറഞ്ഞു.

രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ 20 ലധികം ഐഎസ് ശാഖകളുണ്ടെന്ന് ട്രാവേഴ്‌സ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. അവയിൽ ചിലത് പ്രവർത്തനം നടത്താൻ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുറച്ചുവർഷങ്ങൾക്കു മു‍ൻപ് ന്യൂയോർക്കിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ഖൊറാസാൻ ഗ്രൂപ്പ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എഫ്ബിഐ ഫലപ്രദമായി ഇടപെട്ടതോടെ പദ്ധതി പാളിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വംശീയ വിദ്വേഷമുള്ള ഭീകരരിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി ഗണ്യമായ തോതിൽ വർധിക്കുന്നതായും ട്രവേഴ്സ് പറഞ്ഞു.

