കോഴിക്കോട്∙ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് യുഎപിഎ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അലൻ ഷുഹൈബ് (19), താഹ ഫൈസൽ (24) എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി. കേസിൽ യുഎപിഎ നിൽനിൽക്കുന്നതിനാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നു കോടതി. ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നു പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു.

കുറ്റസമ്മതം നടത്തി എന്ന എഫ്ഐആറും തെളിവുകളും നിർണായകമായി. അഭിഭാഷകർക്ക് പ്രതികളെ കാണാൻ കോടതി അനുമതി നല്‍കി.യുഎപിഎ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ജാമ്യം നൽകാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നു പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു.

യുഎപിഎ നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഗവണ്മെന്റ് പ്ലീഡർ ഇന്നലെ കോടതിയിൽ നിലപാട് അറിയിച്ചിരുന്നു. യുഎപിഎ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള നിർണായക തെളിവുകളും പൊലീസ് ഇന്നലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. നിരോധിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അംഗമാവുക അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. പന്തീരാങ്കാവിൽ ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമന് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

അലനെയും താഹയെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണു പൊലീസ്. പിടിച്ചെടുത്ത ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്, പെൻഡ്രൈവ് എന്നിവയിൽനിന്ന് ‘ഡിജിറ്റൽ’ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം കോടതിയെ സമീപിക്കും. ഇരുവരും യാത്രകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലാകാമെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. വീട്ടിൽനിന്നു കണ്ടെടുത്തതായി പറയുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തന രൂപരേഖയാണ് താഹയ്ക്കെരായ പ്രധാനതെളിവ്. സായുധ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ലഘുലേഖ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു കൃത്യമായി പറയുന്നു. തീവ്രസംഘടനകളുടെ യോഗങ്ങളിൽ അലൻ മുൻപ് പങ്കെടുത്തതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടതും ബോധപൂർവമാണ്.

അതിനിടെ, അലനും താഹയ്ക്കുമൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമനെ കണ്ടെത്താൻ വ്യാപക തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. നഗരത്തിൽ പെരുമണ്ണ ടൗണിലെ സ്പോർട്സ് ടർഫിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഇയാളെ തിരിച്ചറിയാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ടർഫിനു സമീപം കടത്തിണ്ണയിൽ ഇയാളുമായി സംസാരിച്ചു നിൽക്കവെയാണ് അലനെയും താഹയെയും പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. നഗരം കേന്ദ്രീകരിച്ചു മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉണ്ണിയാണ് മൂന്നാമനെന്നും ഇയാൾ വലയിലാണെന്നുമുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ പൊലീസ് തള്ളി.

അലൻ ഷുഹൈബ് (19), താഹ ഫസൽ (24) എന്നീ വിദ്യാർഥികളെ കൂടുതൽ സുരക്ഷയുള്ള മറ്റൊരു ജയിലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് കത്തു നൽകി. മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണ സാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണിത്. ഇരുവരും നിരോധിത സംഘടനയായ സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) അംഗങ്ങളാണെന്ന് ചോദ്യംചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചതായി പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: No Bail for students arrested in UAPA Case