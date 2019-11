കരയിപ്പിച്ച് സവാള വില: ഡൽഹിയിൽ കിലോഗ്രാമിന് 100 രൂപ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സവാള വില കുതിച്ചുയർന്നു. കിലോയ്ക്ക് 100 രൂപയിലധികമാണ് വില.



മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപാലിൽ 80 രൂപയാണ് നിലവിലെ നിരക്ക്. അത് 120 രൂപ വരെ ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഒഡീഷയിലും മുംബൈയിലും വില 70 രൂപയിലെത്തി. ചെന്നൈയിൽ കിലോയ്ക്ക് 90 രൂപയാണ് വില.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സവാളക്കൃഷി മേഖലകളിൽ കാലം തെറ്റിയുള്ള മഴമൂലം വിള നശിച്ചതാണ് വില ഇത്രയും ഉയരാനുള്ള കാരണം. 54 ലക്ഷം ഹെക്ടർ വിളയാണ് നശിച്ചത്.

സവാളയുടെ ചില്ലറ വിൽപന വില വർധിച്ചതോടെ ഉപഭോക്തൃകാര്യ സെക്രട്ടറി അവിനാശ് കെ. ശ്രീവാസ്തവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ ചൊവ്വാഴ്ച യോഗം ചേർന്നു. സവാള വില നിയന്ത്രിക്കാനും ആഭ്യന്തര വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ‌, ഈജിപ്ത്, തുർക്കി, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവു വരുത്തി ഇറക്കുമതി വർധിപ്പിക്കാനും സമിതി തീരുമാനിച്ചു.

