വാഷിങ്ടന്‍∙ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ വലയം ചെയ്യലിനെ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സംബന്ധിച്ചു കോണ്‍ഗ്രസഷണല്‍ റിസര്‍ച്ച് സര്‍വീസ് (സിആര്‍എസ്) സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണു ഇന്ത്യന്‍ നീക്കങ്ങളില്‍ പാക്കിസ്ഥാനുള്ള ആശങ്ക വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കാവുന്ന സുഹൃത്തായി പാക്കിസ്ഥാന്‍ കരുതുന്നത് അഫ്ഗാന്‍ താലിബാനെയാണ്. എന്നാല്‍ അഫ്ഗാനില്‍ ഇന്ത്യ നയതന്ത്ര, വാണിജ്യ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുന്നതും അതിന് അമേരിക്ക നല്‍കുന്ന പിന്തുണയും പാക്കിസ്ഥാനെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

വര്‍ഷങ്ങളായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ നെഗറ്റീവ് ഇടപെടലാണു നടത്തുന്നതെന്നും കാബൂളില്‍ ദുര്‍ബലമായ സര്‍ക്കാരാണ് പാക്കിസ്ഥാന്‍ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഹഖാനി ഗ്രൂപ്പ് ഉള്‍പ്പെടെ അഫ്ഗാനിലെ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി പാക്ക് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ അടുത്ത ബന്ധമാണു സൂക്ഷിക്കുന്നത്.

പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആയ പിന്തുണയോടെയാണ് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ സൈനിക കമാന്‍ഡര്‍മാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ദുര്‍ബലമായ ഒരു സര്‍ക്കാരാണ് അഫ്ഗാനില്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും സിആര്‍എസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: Pak "Fearful Of Strategic Encirclement By India": US Congressional Report