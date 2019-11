മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വം തുടരവേ നിർണായകമായി രണ്ട് കൂടിക്കാഴ്ചകൾ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കാവല്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാന്‍ 3 ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കേ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയെ നിയോഗിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശിവസേനാ നേതാവ് കിഷോർ തിവാരി മോഹൻ ഭഗവതിനു കത്തെഴുതിയതിനു പിന്നാലെ നിതിൻ ഗഡ്കരിയെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍ സന്ദർശിച്ചു.



ഡൽഹിയിൽ വച്ചു നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചയായില്ലെന്നും സ്വാഭാവികമായ കൂടിക്കാഴ്ച മാത്രമാണെന്നും അഹമ്മദ് പട്ടേൽ പ്രതികരിച്ചു. ഗഡ്കരിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഗഡ്കരിയെ കണ്ടതെന്നും അഹമ്മദ് പട്ടേൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയം പ്രധാന ചർച്ചയായതായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.



ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് ശരദ് പവാറിനെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ടെതും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കു വഴിമരുന്നിട്ടു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പവാറിനെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ശിവസേനയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുമോയെന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് പവാർ ഒഴിഞ്ഞുമാറി. ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കാനാണെന്ന മുൻ നിലപാട് പവാർ ആവർത്തിച്ചു.



സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണത്തിനു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന നിലപാട് ശിവസേന ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കണമെന്ന് ആർഎസ്എസ് നിതിൻ ഗഡ്കരിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രശ്‌നത്തില്‍ ഗഡ്കരി ഇടപെട്ടാല്‍ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ സ്ഥിതി പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ശിവസേന നേതാവ് കിഷോര്‍ തിവാരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.



എന്നാൽ എൻസിപിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പറയാൻ റാവുത്ത് തയാറായില്ല. ബിജെപിയുമായുള്ള ബന്ധം ശിവസേന ഉപേക്ഷിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ ബദൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാമെന്ന് എൻസിപി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ശിവസേനയുമായി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമെന്നുമാണ് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ പവാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ശിവസേനയെ കൂടെ നിർത്തി തന്നെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്നും പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനു മധ്യസ്ഥത തേടണമെന്നുമായിരുന്നു നാഗ്പൂരിലെത്തി തന്നെ കണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനോട് ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭഗവത് പറഞ്ഞത്.

English Summary: New twist to Maharashtra tussle: Ahmed Patel meets Nitin Gadkari, Sanjay Raut pays visit to Sharad Pawar