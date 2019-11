ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടിയിൽ ട്രംപിന് തിരിച്ചടി; കുരുക്കി യുഎസ് അംബാസിഡറുടെ മൊഴി

വാഷിങ്ടൻ∙ ഇംപീച്ച്മെന്‍റ് നടപടി നേരിടുന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന് തിരിച്ചടി. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയും യുഎസ് മുൻ വൈസ്പ്രസിഡന്‍റുമായ ജോ ബൈഡനെതിരെ വ്യാജ കേസുണ്ടാക്കാന്‍ യുക്രൈനുമേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയതായി നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ്ഥിരീകരണം. ബൈഡനെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടം യുക്രൈനു മേല്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തിയിരുന്നതായി യുറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ യുഎസ് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗോര്‍ഡണ്‍ സണ്‍ലാന്റ് മൂന്നംഗ അന്വേഷണ സമിതിക്കു മൊഴിനല്‍കി.

ജോ ബൈഡനും മകനുമെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാതെ 400 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്‍റെ സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് യുക്രൈനെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി സണ്‍ലാന്‍റ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം നീക്കുപോക്കുകളെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന ആദ്യമൊഴിയാണ് സണ്‍ലാന്‍റ് തിരുത്തിയത്. അതേസമയം, യുഎസ് അംബാസിഡറുടെ മൊഴി വൈറ്റ്ഹൗസ് തള്ളി. ആധികാരികതയില്ലാത്ത മൊഴികളും ഏകപക്ഷീയ മാധ്യമവാര്‍ത്തകളും കൊണ്ട് സത്യം മറക്കാനാകില്ലെന്ന് വൈറ്റ്ഹൗസ് പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപിനെതിരെയുള്ള ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടിയില്‍ ഏറെ നിര്‍ണായകമാകും ഈ മൊഴി.



യുഎസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റിന് വിധേയരായ രണ്ടു പ്രസിഡന്റുമാരാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ മരണശേഷം അധികാരമേറ്റ ആൻഡ്രു ജോൺസനും ലൈംഗിക വിവാദത്തിൽപെട്ട ബിൽ ക്ലിന്റണും.

English Summary: Sondland revises testimony, admitting he told Ukrainian official that aid was tied to investigations