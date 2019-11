എസ് 400 മിസൈല്‍ വേഗം എത്തിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ; ചൈനയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാനും മുന്നറിയിപ്പ്

ന്യൂഡല്‍ഹി: റഷ്യ വികസിപ്പിച്ച ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ആകാശ പ്രതിരോധ സംവിധാനമായ എസ് 400 ട്രയംഫ് എത്രയും പെട്ടെന്നു നല്‍കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മോസ്‌കോയില്‍ ഇന്നു നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-റഷ്യ സൈനിക, ഉദ്യോഗസ്ഥ, മന്ത്രി തല യോഗത്തില്‍ ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങും റഷ്യന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി സെര്‍ഗി ഷൊയ്ഗുവും ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കും. സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബര്‍ഗിലെ നിര്‍മാണ യൂണിറ്റ് രാജ്‌നാഥ് സിങ് സന്ദര്‍ശിച്ചേക്കും.



അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധഭീഷണി അവഗണിച്ചാണ് റഷ്യയില്‍നിന്ന് അത്യാധുനിക മിസൈല്‍ സംവിധാനം വാങ്ങാന്‍ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത്. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 6,000 കോടി രൂപ നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു.

380 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരപരിധിക്കുള്ളിലെത്തുന്ന ശത്രു ബോംബറുകള്‍, ജെറ്റുകള്‍, ചാരവിമാനങ്ങള്‍, ഡ്രോണുകള്‍ എന്നിവരെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി തകര്‍ക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ് എസ് 400 ട്രയംഫ് മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനം.

40,000 കോടി മുടക്കി അഞ്ച് സ്‌ക്വാര്‍ഡന്‍ എസ് 400 ട്രയംഫ് വാങ്ങാന്‍ റഷ്യയുമായി 2018 ഒക്‌ടോബറിലാണു കരാര്‍ ഒപ്പുവച്ചത്. 2020-ല്‍ തുടങ്ങി 2023-നുള്ളിലാവും റഷ്യ ഇത് ഇന്ത്യക്കു നല്‍കുക. അഞ്ച് സ്‌ക്വാര്‍ഡന്‍ എസ് 400 ട്രയംഫ് മിസൈല്‍ സംവിധാനവും 59,000 കോടി മുടക്കി ഫ്രാന്‍സില്‍നിന്നു വാങ്ങുന്ന റഫാന്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും എത്തുന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ സൈനികശേഷിയില്‍ വമ്പന്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യോമസേന പ്രതികരിച്ചു.

ആകാശക്കോട്ട കെട്ടാന്‍ എസ്-400

റഷ്യയുടെ അത്യാധുനിക വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈല്‍ സംവിധാനമാണ് എസ്-400 ട്രയംഫ്. 2007 മുതല്‍ റഷ്യന്‍ സേനയുടെ ഭാഗം. ആക്രമണങ്ങളെ തടയാനും പ്രത്യാക്രമണത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം. കരയില്‍നിന്നു ആകാശത്തിലേക്കു (എസ്എഎം) തൊടുക്കാവുന്ന മിസൈല്‍ സംവിധാനം. അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ പോലും തകര്‍ക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ട്.

120, 200, 250, 380 കിലോമീറ്റര്‍ പരിധികളിലുള്ള ശത്രുലക്ഷ്യങ്ങളെ തകര്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മിസൈലുകളാണ് സംവിധാനത്തിലുള്ളത്. 600 കിലോമീറ്റര്‍ പരിധിയിലുള്ള 300 ടാര്‍ഗറ്റുകള്‍ ഒരേസമയം തിരിച്ചറിയാം. 400 കിലോമീറ്റര്‍ പരിധിയിലുള്ള മൂന്നു ഡസനോളം ടാര്‍ഗറ്റുകളെ നശിപ്പിക്കും. ബാലിസ്റ്റിക്, ക്രൂസ് മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധിക്കും. പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍, മിസൈലുകള്‍, ശബ്ദാതിവേഗ വിമാനങ്ങള്‍ എന്നിവയെ തരിപ്പണമാക്കും. കംപ്യൂട്ടര്‍ നിയന്ത്രിത എസ്-400 മിസൈല്‍ പ്രതിരോധത്തിനു ശബ്ദത്തേക്കാള്‍ എട്ടിരട്ടിയാണു വേഗം.

ആകാശമാര്‍ഗമുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ ചെറുക്കാന്‍ വ്യോമസേനയെ സജ്ജമാക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എസ്- 400 ട്രയംഫ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത്. റഷ്യയില്‍ നിന്ന് ഇവ ചൈന വാങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണ്, അതേ ആയുധം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയും വേഗം കൂട്ടിയത്. സംഘര്‍ഷസാധ്യത നിലനില്‍ക്കുന്ന ഇന്ത്യ- ചൈന അതിര്‍ത്തിയില്‍ വ്യോമസേനയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ പ്രതിരോധ സംവിധാനമാകുമിതെന്നു സേനാ വൃത്തങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

യുഎസിന്റെ ഉപരോധം മറികടന്ന് വാങ്ങല്‍ സാധ്യമാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. റഷ്യയുമായി തന്ത്രപ്രധാന പ്രതിരോധ ഇടപാടുകളിലേര്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്കെതിരെ ഉപരോധമേര്‍പ്പെടുത്തുന്ന യുഎസ് ചട്ടം മറികടക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളും ഇന്ത്യ നടത്തുന്നുണ്ട്.

റഷ്യയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ ഇടപാടില്‍ യുഎസ് കരുതലോടെയാണു പ്രതികരിച്ചത്. തങ്ങളുടെ സഖ്യ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രതിരോധക്കരുത്ത് നശിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ല ഉപരോധം. റഷ്യ, ഉത്തര കൊറിയ, ഇറാന്‍ എന്നിവയുമായി കരാറുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരായ ഉപരോധം, ഇടപാടുകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു ചുമത്തുന്നത്. കര്‍ശന വ്യവസ്ഥകളോടെ ഇളവുകള്‍ അനുവദിക്കാറുണ്ടെന്നും യുഎസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ലോക പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ പ്രധാന ആയുധമായ എസ്-400 ട്രയംഫിന് ചൈനീസ് മിസൈലുകളെ വരെ തകര്‍ക്കാന്‍ ശേഷിയുണ്ട്. അമേരിക്കയ്ക്ക് പോലും പരീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ടെക്‌നോളജിയാണ് എസ്-400 ട്രയംഫില്‍ റഷ്യ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്ക വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പാട്രിയട്ട് അഡ്വാന്‍സ്ഡ് കാപ്പബിലിറ്റി-3 (പിഎസി-3) സംവിധാനത്തേക്കാള്‍ എത്രയോ മുകളിലാണ് റഷ്യയുടെ എസ്-400 ട്രയംഫ് എന്നാണ് ടെക് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ നാല് പാട്രിയട്ട് ഡിഫന്‍സ് യൂണിറ്റിന് തുല്യമാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന ഒരു എസ്-400 ട്രയംഫ്. പാട്രിയറ്റില്‍ നിന്ന് ചെരിച്ചാണ് മിസൈലുകള്‍ വിക്ഷേപിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ എസ്-400 ല്‍ നിന്ന് ലംബമായാണ് മിസൈലുകള്‍ തൊടുക്കുന്നത്. ഇതു തന്നെയാണ് എസ്-400 ന്റെ പ്രധാന ശക്തിയും.

ലോകശക്തികള്‍ക്കു പോലും ഇല്ലാത്ത അത്യാധുനിക ആയുധമാണ് എസ്-400 ട്രയംഫ്. റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാവലും ഈ ആയുധം തന്നെ. ഇത് എത്തുന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖല കൂടുതല്‍ സുസജ്ജമാക്കുമെന്നാണു പ്രതിരോധരംഗത്തെ വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയും ഈ കരാറിനെ ഏറെ ആശങ്കയോടെയാണ് നോക്കികാണുന്നത്. അഞ്ചു സ്ഥലങ്ങളില്‍ എസ്-400 ട്രയംഫ് സ്ഥാപിച്ചാല്‍ ചൈന, പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒട്ടുമിക്ക പ്രദേശങ്ങളും ഇതിന്റെ പരിധിയില്‍ വരും. അതായത് പാക്കിസ്ഥാനോ, ചൈനയോ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അവരുടെ രാജ്യത്തുവച്ചു തന്നെ മിസൈലുകള്‍ തകര്‍ക്കാന്‍ എസ്-400 ട്രയംഫിനു സാധിക്കും.

യുഎസിന്റെ എഫ്-35 ഫൈറ്റര്‍ ജെറ്റുകളെ പോലും ഇതിനു മുന്നില്‍ നിഷ്പ്രഭമാണ്. അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ പോലും നശിപ്പിക്കാന്‍ അതിനു സാധിക്കുമെന്നതാണ് അമേരിക്കയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ എഫ്-35 ഫൈറ്റര്‍ ജെറ്റിനു ഭീഷണിയാവാന്‍ ഇതിനു സാധിക്കും. എട്ടു ലോഞ്ചറുകള്‍, കണ്‍ട്രോള്‍ സെന്റര്‍, ശക്തിയേറിയ റഡാര്‍, റീലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന 16 മിസൈലുകള്‍ എന്നിവയാണ് എസ്-400 ട്രയംഫിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകള്‍. മൂന്നുതരം മിസൈലുകള്‍ വിക്ഷേപിക്കാന്‍ ഇതിനു പറ്റും. മുന്‍പ് ഉണ്ടായിരുന്ന എസ്-300 സിസ്റ്റത്തിന്റെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത പതിപ്പാണ് എസ്-400. റഷ്യന്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ മാത്രം ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്. മുന്‍തലമുറയെക്കാളും രണ്ടര ഇരട്ടി വേഗത കൂടുതലാണ് ഇതിന്. 2007 മുതല്‍ റഷ്യയില്‍ സര്‍വീസിലുള്ള S-400 നിര്‍മിച്ചത് അല്‍മസ് ആന്റെ ആയിരുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പ്

പാക്ക്, ചൈന അതിർത്തികളിൽ ആകാശമാർഗമുള്ള ഏത് ആക്രമണവും നേരിടാൻ മിസൈലിനു ശേഷിയുണ്ട്. നിലവിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പക്കലുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, മിസൈലുകൾ, ഡ്രോണുകൾ എന്നിവയെ തകർക്കാൻ എസ് 400നു സാധിക്കുമെന്നു പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മിസൈലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള റഡാറുകൾക്ക് 600 കിലോമീറ്റർ വരെ നിരീക്ഷിക്കാനാകും. അതിർത്തിമേഖലയിൽ ഇവ സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ടു പറന്നുയരുന്ന ഏതു വസ്തുവും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റഡാറുകൾ കണ്ടെത്തും; തൊട്ടുപിന്നാലെ മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവ തകർക്കും.

ശത്രുസേനയ്ക്കു കടക്കാനാവാത്തവിധം ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തിക്ക് ഇതുവഴി ആകാശക്കാവലൊരുക്കാം. പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽ മൂന്നു മിസൈൽ യൂണിറ്റുകൾ സജ്ജമാക്കും. ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തിയിൽ രണ്ടെണ്ണവും. ആക്രമണ ലക്ഷ്യത്തോടെയല്ല ഇന്ത്യ മിസൈലുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. മറിച്ച്, ഏത് ആക്രമണവും നേരിടാൻ തങ്ങൾക്കു കെൽപുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കു നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആക്രമണമല്ല, പ്രതിരോധമാണ് എസ് 400ന്റെ പ്രാഥമിക ദൗത്യം.

ആകാശക്കോട്ടയ്ക്ക് ദ്വിതല പൂട്ട്

വ്യോമപ്രതിരോധത്തിൽ വിദേശി – സ്വദേശി മിസൈലുകളുടെ സംഗമത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യ. വിദേശിയായ എസ് 400 അതിർത്തിമേഖലകളിൽ കാവലൊരുക്കുമ്പോൾ, പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രം (ഡിആർഡിഒ) തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കുന്ന മിസൈൽവേധ സംവിധാനം (ശത്രുവിന്റെ മിസൈലുകൾ തകർക്കുന്ന ഇന്റർസെപ്റ്റർ മിസൈൽ) വൈകാതെ സേനയുടെ ഭാഗമാകും.

‘പ്രോഗ്രാം എഡി’ എന്ന കോഡ് നാമമുള്ള ഡിആർഡിഒ പദ്ധതിയിലൂടെ ദീർഘ – ഹ്രസ്വദൂര മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കും. പൃഥ്വി എയർ ഡിഫൻസ് (ദീർഘദൂരം), അഡ്വാൻസ്ഡ് എയർ ഡിഫൻസ് (ഹ്രസ്വദൂരം) എന്നിവയുൾപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം എഡി മിസൈലുകൾ ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നീ വൻ നഗരങ്ങൾക്കു വ്യോമപ്രതിരോധം ഒരുക്കും.

എസ് 400, യുഎസിന്റെ കണ്ണിലെ കരട്

റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ എസ് 400 മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വാങ്ങുന്നതിനെ യുഎസ് എതിർക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പുറത്തുപറയാൻ അവർക്കു മടി തോന്നാവുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച യുദ്ധവിമാനമെന്ന പെരുമയുള്ള യുഎസിന്റെ എഫ് 35നെ തകർക്കാൻ കെൽപുള്ളതാണ് എസ് 400 എന്നതാണത്.

കൈവിടുമോ റഷ്യയെ?

തങ്ങളുടെ എതിരാളികളായ റഷ്യ, ഉത്തരകൊറിയ, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ യുഎസ് ചുമത്തുന്ന ഉപരോധം വകവയ്ക്കാതെയാണ് എസ് 400 വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചത്. ഉപരോധഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭാവിയിൽ റഷ്യയുമായുള്ള പ്രതിരോധ ഇടപാടുകളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ ഒഴിഞ്ഞുമാറുമോ? ഇല്ല എന്നാണു പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ ഉന്നതർ നൽകുന്ന സൂചന. റഷ്യയിൽനിന്ന് ഇനിയും പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു താൽപര്യമുണ്ട്.

റഷ്യയുമായി ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഭാവി ഇടപാടുകൾ

∙ നാലു ചെറു യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം റഷ്യയിൽനിന്നു നേരിട്ടു വാങ്ങും, രണ്ടെണ്ണം ഗോവ ഷിപ്‌യാഡിൽ നിർമിക്കും. 15,840 കോടി രൂപയുടെ കരാർ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

∙ കാമോവ് 226 ടി ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ – യുദ്ധമുന്നണിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആയുധസജ്ജമായ ഹെലിക്കോപ്റ്റർ. 200 എണ്ണം വാങ്ങുകയാണു ലക്ഷ്യം. ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെന്നാണു കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിന്റെ നിലപാട്.

പാക്ക് പൈലറ്റുമാരുടെ ഉറക്കം കളയും.

പാക്കിസ്ഥാനിലെ മിക്ക വ്യോമതാവളങ്ങളിൽനിന്നും ഒരു പോർവിമാനം പറന്നുയർന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഇന്ത്യയുടെ റഡാർ ദൃഷ്ടിയിൽ പതിയും. നിരീക്ഷണപ്പറക്കലുകൾ പോലും അപ്പപ്പോളറിയാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ജലന്തറിലെ അദംപുർ എയർഫോഴ്സ് ബേസിൽ എസ്400 സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചാൽ പാക്കിസ്ഥാനിലെ സർഗോധ വ്യോമതാവളവും രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പുരിൽ എസ്400 സ്ഥാപിച്ചാൽ ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയും നിരീക്ഷിക്കാനാവും. തങ്ങളുടെ പരിശീലനപ്പറക്കൽപോലും ഇന്ത്യയുടെ റഡാർ കണ്ണിലുണ്ടെന്നത് പാക്ക് പൈലറ്റുമാരുടെ ഉറക്കം കളയും.

ചൈനയുടെ ആശങ്ക

ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ സജ്ജമാക്കുക 2 എസ് 400 യൂണിറ്റുകൾ. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും എസ് 400 ശേഷിയുണ്ട്. കരമാർഗം സഞ്ചാരം പ്രയാസകരമായ ചൈന അതിർത്തിയിൽ, ആക്രമണത്തിനും പ്രത്യാക്രമണത്തിനും എസ്400 ഫലപ്രദം. എസ്400 ഇന്ത്യയ്ക്കു ലഭിക്കുന്നതോടെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയ്ക്കുള്ള മേൽക്കൈ നഷ്ടമാകും.

(With Inputs from Mithun M. Kuriakose, Delhi Bureau)

English Summary: Speed up delivery of S-400 missiles, India to tell Russia