പാക്ക് വനിതാ ഐഎസ്ഐ ഏജന്റിനു രഹസ്യങ്ങള്‍ കൈമാറി; 2 സൈനികർ പിടിയിൽ

ജയ്പുർ ∙ പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള വനിതാ ഐ‌എസ്‌ഐ ഏജന്റിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ കസ്റ്റഡിയിൽ. ലാൻസ് നായക് രവി വർമ, സൈനികൻ വിചിത്ര ബോറ എന്നിവരെ ജോധ്പുർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് സിബിഐയും രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇവരെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ജയ്പുരിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി.



സൈനികർ പെൺകെണിയിൽ പെട്ടതാണെന്നും പാക്ക് യുവതിക്കു വിവരങ്ങൾ‍ കൈമാറിയിരുന്നെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. വാട്‌സാപ്, ഫെയ്സ്ബുക് എന്നിവ വഴിയാണ് വിവരങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് അയച്ചത്. സൈനികരിലൊരാൾ മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയും രണ്ടാമൻ അസംകാരനുമാണ്.

പഞ്ചാബി ഭാഷ അറിയുന്ന യുവതി, പാക്ക് നമ്പറിൽനിന്ന് വോയ്‌സ് ഓവർ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ (വിഒഐപി) ഉപയോഗിച്ചാണ് സൈനികരെ വിളിച്ചത്. അതിനാൽ അത് സൈനികരുടെ ഫോണിൽ‌ ഇന്ത്യൻ നമ്പറായാണ് തെളിഞ്ഞത്. യുവതി ഇന്ത്യക്കാരിയാണെന്നു കരുതി സൗഹൃദത്തിലായ സൈനികർ രാജസ്ഥാനിലെ സൈനിക വിന്യാസം, സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ, മറ്റു നിർണായക വിവരങ്ങൾ എന്നിവ അവർ‌ക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന പൊഖ്റാനിൽനിന്ന് വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങുന്നവഴിയാണ് സൈനികരെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

English Summary: Two Soldiers Arrested in Rajasthan for allegedly leaking information to Pakistan