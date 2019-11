ഇന്ത്യൻ ഗോക്കളുടെ പാലിൽ സ്വർണം: സ്വർണവായ്പ തേടി കർഷകൻ ഫിനാൻസിൽ

കൊൽക്കത്ത ∙ പശുവിൻ പാലിൽ സ്വർണം കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ബംഗാളിലെ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് ദിലീപ് ഘോഷിന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ ബംഗാളിലെ ഡങ്കുനിയിൽ ഒരു കർഷകൻ രണ്ടു പശുക്കളുമായി സ്വർണ വായ്പ തേടി ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെത്തി. പശുവിൻ പാലിൽ സ്വർണമുണ്ടെന്ന് കേട്ട് വായ്പ ലഭിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് കർഷകൻ ഫിനാൻസിലെത്തിയത്.

‘ഞാൻ വന്നത് സ്വർണ വായ്പയ്ക്കാണ്. അതിനാൽ പശുക്കളെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. പശുവിൽ പാലിൽ സ്വർണമുണ്ടെന്നു കേട്ടു. ഈ പശുക്കളെ ആശ്രയിച്ചാണ് എന്റെ കുടുംബം കഴിയുന്നത്. എനിക്ക് 20 പശുക്കളുണ്ട്. വായ്പ ലഭിച്ചാൽ ബിസിനസ് മെച്ചപെടുത്താൻ കഴിയും’ – കർഷകൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ദിലീപ് ഘോഷിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ഗരൽഗച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രധാൻ മനോജ് സിങ് രംഗത്തെത്തി. ‘ദിലീപ് ഘോഷിന് പശുവിൻപാലിൽ സ്വർണമുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചതിന് നൊബേൽ സമ്മാനം നൽകണം. എല്ലാ ദിവസവും ആളുകൾ പഞ്ചായത്തിൽ പശുക്കളുമായി വരുന്നു. പശുക്കൾക്ക് എത്ര വായ്പ ലഭിക്കുമെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു.

പശുക്കൾ പ്രതിദിനം 15-16 ലിറ്റർ പാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനാൽ അവർക്ക് വായ്പ ലഭിക്കണം. ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. അദ്ദേഹം വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. പക്ഷേ ബിജെപി മതത്തെയും ഹിന്ദുത്വത്തെയും കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവരാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്’ – മനോജ് സിങ് പറഞ്ഞു.

ബർദ്വാനിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ത്യൻ പശുക്കളുടെ സവിശേഷത അതിന്റെ പാലിൽ സ്വർണം കലർന്നിരിക്കുന്നതാണെന്നും അതിനാലാണ് പാലിന് മഞ്ഞ നിറമെന്നും ഘോഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വർണം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രക്തനാഡികൾ പശുക്കൾക്കുണ്ടെന്നും, പശുവിൽ പാൽ സമ്പൂർണ ഭക്ഷണമാണെന്നും അതു കുടിച്ചാൽ രോഗങ്ങളെ തടയാൻ കഴിയുമെന്നും ഘോഷ് വാദിച്ചിരുന്നു.

