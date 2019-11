ഇടുക്കി ∙ സൂര്യനെല്ലി ചെമ്പകത്തൊഴു കുടിയിൽ ഒരു വീട്ടിലെ മൂന്നുപേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. രാമകൃഷ്ണൻ (32), ഭാര്യ രജനി(30), മകൾ ശരണ്യ (10) എന്നിവരെയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വീടിനകത്താണ് മൂന്ന് പേരുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Three persons in a family found death at Suryanelli, Idukki