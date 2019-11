‘നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യക്കാരുടെ ശ്രമം’: ഭൂപട വിവാദത്തിൽ നേപ്പാളിനെ തള്ളി ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഭൂപടത്തിനെതിരായ നേപ്പാളിന്റെ ആരോപണത്തെ തള്ളി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഒൗദ്യോഗിക ഭൂപടത്തിനെതിരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേപ്പാൾ രംഗത്തെത്തിയത്. ഭൂപടത്തിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പിത്തോറഗഡ് ജില്ലയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാലാപാനി പ്രദേശം നേപ്പാൾ അധീനതയിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് അവരുടെ അവകാശവാദം. നേപ്പാളിലെ ‍ഡർച്ചുല ജില്ലയിലെ പ്രദേശമാണ് കാലാപാനിയെന്ന് അവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഭൂപടം

എന്നാൽ ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ ഭൂപടം രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ കൃത്യമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണെന്നു വിദേശകാര്യ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ വിശദീകരിച്ചു. പുതിയ ഭൂപടത്തിൽ നേപ്പാളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി പരിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ നേപ്പാളുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ ഊന്നി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കാൻ ചില നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രവീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരസ്പര ധാരണയിലൂടെ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച നേപ്പാൾ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവന. ഏകപക്ഷീയമായ ഏത് നീക്കവും നേപ്പാൾ സർക്കാരിന് സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശ സെക്രട്ടറിമാരെ നിയോഗിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഒൗദ്യോഗിക ഭൂപടം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിത്. കഴിഞ്ഞ 31നു ജമ്മു കശ്മീർ 2 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി മാറ്റിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു പുതിയ ഭൂപടം സർവേയർ ജനറൽ തയാറാക്കിയത്. പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ (പിഒകെ) മുസഫറാബാദ്, മിർപുർ എന്നിവയടക്കം 22 ജില്ലകളാണു ജമ്മു കശ്മീരിലുള്ളത്. ലഡാക്കിലുള്ളത് കാർഗിൽ, ലേ ജില്ലകൾ. പിഒകെയിലെ ഗിൽജിത്, ചില്ലാസ് എന്നീ മേഖലകൾ ലേ ജില്ലയുടെ ഭാഗമാണ്.

English Summary: ‘Maps accurate’: India to Nepal amid row over new map