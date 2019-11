തിരുവനന്തപുരം∙ പരീക്ഷാതട്ടിപ്പിനെത്തുടര്‍ന്നു വിവാദമായ സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫിസര്‍ പരീക്ഷയിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍നിന്ന് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് എതിര്‍പ്പില്ലെന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിഎസ്‌‌സിയെ അറിയിച്ചു. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പു കേസിലെ പ്രതികളായ ശിവരഞ്ജിത്ത്, നസീം, പ്രണവ് എന്നിവരൊഴികയുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളെ കര്‍ശനമായ പൊലീസ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കാമെന്നു െൈക്രംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപി ടോമിന്‍ ജെ തച്ചങ്കരി ഐപിഎസ് പിഎസ്‌സി സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പരീക്ഷയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ തകര്‍ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പു കേസിലെ അന്വേഷണം വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും നടക്കുകയാണ്. സൈബര്‍ തെളിവുകള്‍ ഇതിനോടകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഫൊറന്‍സിക് പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ഇനി കിട്ടാനുള്ളത്. കൂട്ടകോപ്പിയടിയോ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിടിയിലായ 6 പ്രതികളായ നസീം, ശിവരഞ്ജിത്ത്, പ്രണവ്, ഗോകുല്‍, സഫീര്‍, പ്രവീണ്‍ എന്നിവര്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ത്തുകയായിരുന്നു.



പരീക്ഷയില്‍ ഒന്നാം റാങ്കുകാരനായ ശിവരഞ്ജിത്തിനും രണ്ടാം റാങ്കുകാരനായ പ്രണവിനും 28-ാം റാങ്കുകാരനായ നസീമിനും വേണ്ടി ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ത്തിയത് സുഹൃത്തായ പ്രവീണാണെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നിഗമനം. സഫീറും ഗോകുലുമാണ് ഉത്തരങ്ങള്‍ ഫോണിലൂടെ നല്‍കിയത്. ഫോണുമായി കണക്ട് ചെയ്ത സ്മാര്‍ട് വാച്ചിലൂടെയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.



നസീമിനും ശിവരഞ്ജിത്തിനും കേസില്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ചു. സഫീറും ഗോകുലും പ്രണവും പ്രവീണും റിമാന്‍ഡിലാണ്. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് കുത്തേറ്റതോടെയാണ് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിന്റെ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നത്. കുത്തുകേസിലെ പ്രതികള്‍ക്ക് പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയില്‍ ഉയര്‍ന്ന മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചതിനെതിരെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ രംഗത്തെത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പിഎസ്‌സി വിജിലന്‍സ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ക്രമക്കേട് വ്യക്തമാകുകയായിരുന്നു.

English Summary: PSC exam fraud; no barrier for the recruitment from the list