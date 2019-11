കോളജിൽ വരാത്തത് മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചു; വാർഡനെ വിദ്യാർഥി കുത്തിക്കൊന്നു

തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ∙ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥി ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. കോളജിൽ പോകാത്ത വിവരം വാർഡൻ മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ചറിയിച്ചതാണ് കാരണം. വയറിനും കഴുത്തിനും കുത്തേറ്റ വാർഡൻ ജി. വെങ്കടരാമൻ (45) ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ മരിച്ചു. വിദ്യാർഥിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



വിദ്യാർഥി അധികൃതരെ അറിയിക്കാതെ നാലു ദിവസം കോളജിലും ഹോസ്റ്റലിലും ഹാജരായിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യം വാർഡൻ മാതാപിതാക്കളെ ഫോൺ വിളിച്ചറിയിച്ചു. തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ വിദ്യാർഥിയെ വഴക്കുപറഞ്ഞു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ വിദ്യാർഥി വാർഡനുമായി വഴക്കിട്ട ശേഷം കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Student Kills Warden After Complaint To Parents Over Absence