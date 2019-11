മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാവല്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലാവധി ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ എങ്ങുമെത്താതെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണം. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി ‘കടിപിടി’ കൂടുന്ന ബിജെപിയും ശിവസേനയും എംഎല്‍എമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു. അതിനിടെ എംഎല്‍എമാരെ റിസോര്‍ട്ടിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാ എംഎല്‍എമാരോടും ജയ്പുരിലെത്താന്‍ പാർട്ടി നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് സൂചന. പല എംഎല്‍എമാരും ജയ്പുര്‍ക്ക് തിരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഫോണിലേക്കു വരുന്ന കോളുകള്‍ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യാനും എംഎല്‍എമാര്‍ക്കു നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണമായതിനാലാണ് ജയ്പുർ സുരക്ഷിത താവളമായി പാർട്ടി കാണുന്നത്. ബിജെപിയുടെ ചാക്കിട്ടുപിടിത്തം ഒഴിവാക്കാനാണ് നീക്കം.

കൂറുമാറ്റത്തിനായി 25 മുതല്‍ 50 കോടി രൂപ വരെയാണു ബിജെപി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ആരോപിച്ചു. ഒറ്റ എംഎല്‍എ പോലും വിട്ടുപോകില്ലെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പ് പാര്‍ട്ടി വിട്ട 15 എംഎല്‍എമാര്‍ മടങ്ങിവരണമെന്ന് താല്‍പര്യപ്പെട്ടതായും പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിജയ് നന്ദെറാവുവിന്റെ വീട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ രാവിലെ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. 44 എംഎൽഎമാരാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്.

അനുനയ ശ്രമത്തിനായി താക്കറെ കുടുംബവീട്ടില്‍ ആര്‍എസ്എസിന്റെ പ്രത്യേക ദൂതന്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയെന്നാണ് സൂചന. കേന്ദ്ര മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ഇന്നു രാവിലെ മുംബൈയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഉദ്ധവ് താക്കറെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന. മുഖ്യമന്ത്രി പദം തുല്യമായി പങ്കിടണമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് സേന.

മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് രാജിവയ്ക്കണമെന്നും കാവൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം അദ്ദേഹം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമോയെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും ശിവസേനാ നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു. സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയുടെ ചുമതലയാണ്. ബിജെപി അതു ചെയ്യണം. സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ അവർക്ക് പതിനഞ്ച് അല്ല, ഒരു മാസം സമയം ലഭിക്കും. അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രമെ ഇതര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനം എടുക്കൂവെന്നും റാവുത്ത് പറഞ്ഞു.

