നിലപാട് മാറ്റി പാക്കിസ്ഥാൻ: കർതാർപുർ തീർഥാടകരിൽ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കർതാർപുർ ഇടനാഴിയുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം കർതാർപുരിലേക്കു വരുന്ന തീർഥാടകരിൽ നിന്ന് 20 ഡോളർ പ്രവേശന ഫീസ് ഈടാക്കുമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ. ഉദ്ഘാടന ദിവസവും ഗുരു നാനാക്കിന്റെ 550-ാം ജന്മവാർഷിക ദിവസവും തീർഥാടകരിൽനിന്നു ഫീസ് ഈടാക്കില്ലെന്ന് നവംബർ ഒന്നിന് പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ഇടനാഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ നിലപാടുമാറ്റം. ഇടനാഴിയുടെ ഇന്ത്യൻഭാഗം ഗുർദാസ്പുരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പാക്ക് ഭാഗം ഇമ്രാൻ ഖാനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.



തീർഥാടകരിൽനിന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ഈടാക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ 20 ഡോളർ പ്രവേശന ഫീസിനെ ഇന്ത്യ എതിർത്തിരുന്നു. എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് തീർഥാടകരുടെ ഓൺ‌ലൈൻ റജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടായി.

പഞ്ചാബിലെ ഗുർദാസ്പുരിലുള്ള ദേര ബാബ നാനാക്കിൽനിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ അകലെ പാക്കിസ്ഥാനിലെ കർതാർപുരിലുള്ള ദർബാർ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര വരെയാണ് ഇടനാഴി. സിഖ് മത സ്ഥാപകൻ ഗുരു നാനാക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഗുരുദ്വാരയിലേക്ക് വീസയില്ലാതെ സന്ദർശനം നടത്താൻ ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകരെ അനുവദിക്കുന്ന കരാറിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഒപ്പുവച്ചത്.

തീർഥാടകരുടെ ആദ്യ സംഘത്തിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻ‌മോഹൻ സിങ്, പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്, നടനും രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകനുമായ സണ്ണി ഡിയോൾ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ഹർദീപ് പുരി, ഹർസിമ്രത്ത് കൗർ ബാദൽ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് എം‌എൽ‌എ നവജോത് സിങ് സിദ്ധുവിനും അനുമതി നൽകി.

