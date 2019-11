കൊച്ചി ∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മതസ്പർധയുണ്ടാക്കുന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേർക്കെതിരെ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഇരുവരും ഒരു പോസ്റ്റിനടിയിൽ മത സ്പർധയുണ്ടാക്കും വിധം കമന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ. അയോധ്യ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൈബർ പൊലീസ് വിവരം സിറ്റി പൊലീസിൽ അറിയിച്ചു.

അവർ എറണാകുളം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലേക്കു കേസ് കൈമാറുകയുമായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിലുള്ളത് യഥാർഥ പേരുകൾ തന്നെയാണോ എന്നു പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. ഏത് ഐപിയിൽ നിന്നാണ് കമന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നു കണ്ടെത്തിയാലേ യഥാർഥ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനാകൂ എന്ന് എറണാകുളം സെൻട്രൽ സിഐ കെ.പി.തോംപ്സൺ പറഞ്ഞു.

English Summary : Police took case against two people in kochi for sperading religious faction messages through social media