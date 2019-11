ആ കത്തയച്ചിട്ട് 27 വർഷം; കാണാതായ സഹോദരനെ തേടി ഗുജറാത്തിലേക്ക്

കോഴിക്കോട് ∙ ‘പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനുമമ്മയ്ക്കും, ഇവിടെ സുഖമായെത്തി. വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല. മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചൂടിന് അൽപം ശാന്തിയുണ്ട്. ജേർണി സുഖമായിരുന്നു. സ്നേഹപൂർവം സനൽ...’ അന്നൊരു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ തലശ്ശേരി പാലയാട് സി.ദാമോദരൻ‍ നായർക്ക് മകൻ വ്യോമസേനാ ജീവനക്കാരൻ സനൽകുമാർ അയച്ച കത്താണിത്. പിന്നെയൊരിക്കലും സനലിന്റെ കത്ത് വന്നിട്ടേയില്ല. സനൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുപോലും അറിയില്ല. കാത്തിരിപ്പും കണ്ണീരും കലർന്ന 27 വർഷങ്ങൾ. ഇന്നും ഓരോ സന്ധ്യയിലും സനലിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ വഴിക്കണ്ണുമായി കാത്തിരിക്കുന്നു. പടി കയറി വരുന്ന നിഴൽ തങ്ങളുടെ സനലിന്റേതായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ.

1992 ഓഗസ്റ്റിലാണു വ്യോമസേനാ കോർപറൽ കെ.സനൽകുമാറിനെ കാണാതായെന്ന് വീട്ടിലേക്കു കത്തുവന്നത്. മൂന്നു മാസത്തെ അവധിക്കുശേഷം 1992 ജൂലൈ 31ന് ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലേക്കാണു സനൽ പോയത്. ജാംനഗറിലെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് എത്തിയതായി വീട്ടിലേക്കുള്ള കത്തിലുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 9ന് ജാംനഗറിലെ വ്യോമസേനാ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ സനൽ ഒരു സൈക്കിളിൽ ടൗണിലേക്കു പുറപ്പെട്ടതു കണ്ടവരുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ സൈക്കിൾ ജാംനഗർ നഗരത്തിൽനിന്നു കണ്ടെടുത്തു. ഓഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ സനലിനെ കാണാനില്ലെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.



തുടർന്ന് പല തവണ സനലിന്റെ അച്ഛൻ തലശ്ശേരി കോടതി ജീവനക്കാരൻ ദാമോദരൻനായർ വ്യോമസേനയ്ക്കും കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർക്കും എംപിമാർക്കുമൊക്കെ പരാതി അയയ്ക്കുകയും നിവേദനം നൽകുകയും ചെയ്തു. ദാമോദരൻ നായരുടെ മരണത്തോടെ സനലിന്റെ സഹോദരൻ കെ.ഹരീന്ദ്രനും സഹോദരിയും കുടുംബവും അന്വേഷണം തുടർന്നു. സനലിനെ കണ്ടെത്താൻ ഒരു ശ്രമവും നടത്താതിരുന്ന വ്യോമസേനാ അധികൃതർ 2009 ഓഗസ്റ്റ് 10ന് സനലിനെ പിരിച്ചുവിട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഉത്തരവ് വീട്ടിലേക്കയച്ചു. 1992 സെപ്റ്റംബർ 8ന് പിരിച്ചുവിട്ടതായാണ് കത്തിലെ അറിയിപ്പ്.



വ്യോമസേനാ കോർപറൽ കെ.സനൽകുമാർ

വായനയും കവിതചൊല്ലലും ചർച്ചകളുമൊക്കെയായി ധർമടത്തെയും പാലയാട്ടെയും സൗഹൃദങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു സനൽ. വളരെക്കുറച്ചു വാക്കുകൾ മാത്രം സംസാരിക്കുകയും ആദർശം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. ജോലിസ്ഥലത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് കാരണമെങ്കിൽ സനൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഹരീന്ദ്രന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പ്രതീക്ഷ.



അവസാന ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹരീന്ദ്രനും കുടുംബാംഗങ്ങളും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരനെ കണ്ട് സഹായമഭ്യർഥിച്ചു. ഗുജറാത്തിലും ജാംനഗറിലും നേരിട്ടുപോയി അധികൃതരെ കാണാനും അന്വേഷണം നടത്താനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മന്ത്രി ഒരുക്കിയതായി ഹരീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഇതിലും പരാജയപ്പെട്ടാൽ വ്യോമസേനയ്ക്കെതിരെ ഹേബിയസ് കോർപസ് ഹർജി നൽകാനാണു തീരുമാനം.



English Summary: Family will go to Gujarat to find missing brother