കള്ളൻമാരെ കാവൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ വിവരാവകാശ രേഖ ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെ: ജേക്കബ് തോമസ്

കൊച്ചി ∙ കള്ളൻമാരെ തന്നെ കാവൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും അവർ തന്നെ വിവരങ്ങൾ തരേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം എങ്ങനെ രേഖകൾ ജനങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുമെന്നു ഡിജിപി ജേക്കബ് തോമസ്. ഭരണം ഇപ്പോൾ രേഖയിലല്ലെന്നും ഫോണിലൂടെയും യോഗങ്ങളിലൂടെയുമൊക്കെ ആയതിനാൽ പല വിവരങ്ങളും വിവരാവകാശ നിയമം വഴി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ പ്രോ ആക്ടീവ് പീപ്പിൾസ് ഫെഡറേഷൻ വിവരാവകാശ നിയമം സംബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ശിൽപശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘മാവോ തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമാണു ഭരണകൂടം ഒരുക്കേണ്ടത്. നഗരങ്ങളിലല്ല, പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണു മാവോയിസം വളരുന്നത്. ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം നടത്തുമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു കൊടുത്തവർക്ക് അതിനു കഴിയുന്നില്ല’- ജേക്കബ് തോമസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

