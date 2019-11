അതിർത്തി മാത്രമല്ല, സിഖുകാർക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയവും തുറക്കുന്നു: ഇമ്രാൻ

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ കർതാർപുർ അതിർത്തി മാത്രമല്ല, സിഖ് സമുദായത്തിനായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഹൃദയവും തുറക്കുകയാണെന്ന് പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ. കർതാർപുർ സാഹിബ് ഇടനാഴിയുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കെവെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിനുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലാണ് ഇടനാഴിയെന്ന് പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പറ‍ഞ്ഞു.



‘ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കർതാർപുർ അതിർത്തി തുറക്കുക മാത്രമല്ല, സിഖ് സമുദായത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയവും തുറക്കുകയാണ്. ചരിത്രപരമായ കർതാർപുർ സാഹിബ് ഇടനാഴി തീർഥാടകർക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തത് പ്രാദേശിക സമാധാനത്തിനായുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ സാക്ഷ്യമാണ്. മേഖലയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കും വരുംതലമുറയുടെ ശോഭനമായ ഭാവിക്കും ഇടനാഴി സഹായകരമാകും. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇത് നൽകുന്നു’– ഉദ്ഘാടന സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു,

ഗുരു നാനാക്കിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെയും സിഖ് സമുദായത്തിന്റെ മതവികാരത്തോടുള്ള ആദരവിന്റെയും പ്രതിഫലനമാണ് സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെന്നും ഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതിർത്തിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള സിഖ് സമൂഹത്തെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. വിശ്വാസ ഐക്യവും സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വവും ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

മതപരമായ സ്ഥലങ്ങളുടെയും ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും പവിത്രതയെയും അന്തസ്സിനെയും കുറിച്ച് മുസ്‌ലിംകൾക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബിലെ ഗുർദാസ്പുരിലുള്ള ദേര ബാബ നാനാക്കിൽനിന്ന് നാലു കിലോമീറ്റർ അകലെ, പാക്കിസ്ഥാനിലെ രവി നദിക്ക് കുറുകെ കർതാർപുരിലുള്ള ദർബാർ സാഹിബ് ഗുരുദ്വരയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇടനാഴി. സിഖ് മത സ്ഥാപകൻ ഗുരു നാനാക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഗുരുദ്വാരയിലേക്ക് വീസയില്ലാതെ സന്ദർശനം നടത്താൻ ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകരെ അനുവദിക്കുന്ന കരാറിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഒപ്പുവച്ചത്.

മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായുള്ള നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കു ശേഷമായിരുന്നു ഇരുരാജ്യങ്ങളും കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. കരാറിലൂടെ ഗുരു നാനാക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന 18 വർഷം ചെലവിട്ട ഗുരുദ്വാര സന്ദർശിക്കാൻ പ്രതിദിനം 5,000 ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർക്ക് പ്രവേശനാനുമതി ഉണ്ടാകും. ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തെ ഇടനാഴി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

