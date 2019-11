കെപിസിസി സെക്രട്ടറിമാരുടെ പ്രഖ്യാപനം പിന്നീട്; നീക്കം ‘ജംബോ’ പട്ടിക ഒഴിവാക്കാൻ

തിരുവനന്തപും ∙ കെപിസിസി ഭാരവാഹിപ്പട്ടിക ഒരുമിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ലെന്നു സൂചന. കെപിസിസി സെക്രട്ടറിമാരുടെ പ്രഖ്യാപനം വൈകും. വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാർ, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍, ഖജാന്‍ജി എന്നിവരെയാകും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക. ജംബോ പട്ടികയെന്ന ആക്ഷേപം ഒഴിവാക്കാനാണു പുതിയ നീക്കം. കോൺഗ്രസ്‌ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ്‌ ചെന്നിത്തലയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

126 പേരുടെ പട്ടികയുമായി മുല്ലപ്പള്ളി ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയതോടെയാണ് ജംബോ പട്ടികയെന്ന് ആക്ഷേപമുയർന്നത്. ഇതു ഒഴിവാക്കാനാണ് കെപിസിസി സെക്രട്ടറിമാരെ പിന്നീടു പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മതിയെന്നു തീരുമാനിച്ചത്. നിലവിലെ ധാരണനുസരിച്ച് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമോ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമോ ആയിരിക്കും ഈ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാവുക. ‌വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ്, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍, ഖജാന്‍ജി എന്നിവരെ മാത്രമേ ‍ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടോ തിങ്കളാഴ്ചയോ പ്രഖ്യാപിക്കും.

എഐസിസി. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും ഞായറാഴ്ച ഡൽഹിയിലെത്തി. ആന്ധ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കായാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എത്തുന്നതെങ്കിലും കേരളത്തിലെ സാഹചര്യവും സോണിയയുമായി ചർച്ച ചെയ്തേക്കുമെന്നാണു സൂചന. പുനഃസംഘടനയില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം അറിയില്ലെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതികരിച്ചു.

