അരമണിക്കൂർ ഗ്രൗണ്ടില്‍; പരുക്കേറ്റിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ സംഘാടകര്‍: പ്രതിഷേധം

എറണാകുളം∙ റവന്യു ജില്ലാ കായികമേളയുടെ സംഘാടനത്തില്‍ വൻ പിഴവുകള്‍. മേളയ്ക്കിടെ പരുക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഗ്രൗണ്ടില്‍ നിന്ന് മാറ്റിയത് അരമണിക്കൂറിനുശേഷം. കുട്ടികള്‍ക്കു കുടിവെള്ള സൗകര്യമോ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളോ ഒരുക്കിയിരുന്നില്ല. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒളിംപ്യന്‍ മേഴ്സിക്കുട്ടന്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.

കോതമംഗലം മാർ ഇഗ്ന്യേഷ്യൻസ് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിലാണു കായിക മേള അരങ്ങേറിയത്. രാവിലെ 8.30 ന് തുടങ്ങേണ്ട മേള ട്രാക്കിലെ ചില അസൗകര്യങ്ങൾ കാരണം 10 മണിക്കാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഉദ്ഘാടനത്തിനു പിന്നാലെ നടന്ന സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ 3000 മീറ്റർ ഓട്ടമത്സരത്തിനിടെയാണ് ഇളന്തിക്കര ഹൈസ്ക്കൂളിലെ ഐവിൻ ടോമി എന്ന കുട്ടി പരുക്കേറ്റു കുഴഞ്ഞു വീണത്. വേദന സഹിച്ച് അരമണിക്കൂറോളം ട്രാക്കിലിരുന്ന ഐവിനെ അധ്യാപകർ അടക്കമുള്ളവരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനു ശേഷമാണ് സ്ട്രെച്ചറിൽ ട്രാക്കിൽ നിന്നു മാറ്റിയത്.

English Summary : Protest against lack of facilities in Ernakulam district sports meet