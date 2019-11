ബഗ്ദാദി ലൈംഗിക അടിമയാക്കിയത് യസീദി പെൺകുട്ടിയെ; ഉറക്കം ബെൽറ്റ് ബോംബുമായി

‘ആ രാത്രി മൂന്നു വാഹനങ്ങളിലായിരുന്നു ഞാനുള്‍പ്പെടെയുള്ള സംഘത്തിന്റെ യാത്ര. എന്റെയൊപ്പം ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിയും അയാളുടെ ഭാര്യമാരിലൊരാളുമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു രണ്ടു വാഹനത്തിൽ അയാളുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ളവരും. സിറിയ അതിർത്തിയിലെ ഇദ്‌ലിബ് പ്രവിശ്യയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ലൈംഗിക അടിമയായിട്ടായിരുന്നു ബഗ്ദാദി എന്നെ ഒപ്പം കൂട്ടിയിരുന്നത്...’

ഇന്നും ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യസീദി പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്കുകളാണിത്. യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ബഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണു ലൈംഗിക അടിമയായുള്ള തന്റെ നരകജീവിതം ഇവർ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ന്യൂനപക്ഷമായ യസീദികളെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തുന്നതിലും പെൺകുട്ടികളെ അടിമകളാക്കി വിൽക്കുന്നതിലും കുപ്രസിദ്ധരായിരുന്നു ഐഎസ് ഭീകരർ.

സ്വയം ഭരണാധികാരിയായി അവരോധിച്ച് ബഗ്ദാദി ഒരുക്കിയ ഭരണകൂടം യുഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യശക്തികൾ തച്ചു തകർത്തതിനു പിന്നാലെ ഏറെ ഭയചകിതനായിരുന്നു ബഗ്ദാദിയെന്നും പെൺകുട്ടി പറയുന്നു. അവസാനനാളുകളിൽ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലും ഏറെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു ഇയാൾ. ആ സമയത്തും ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം യസീദി പെൺകുട്ടിയെയും താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു ബഗ്ദാദി.

അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്‌ദാദി

ക്രൂര ലൈംഗിക പീഡനവും മർദനവുമായിരുന്നു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ബഗ്ദാദിയിൽ നിന്നു നേരിടേണ്ടി വന്നത്. എല്ലാറ്റിനും അവസാനമായത് ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയിലും. യുഎസ് നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിനിടെ പെൺകുട്ടിയെ സൈന്യം രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവർ പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങളാണ് ബഗ്ദാദിയുടെ അവസാന നാളുകളെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിനു വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുത്തത്.

പതിനേഴുകാരിക്കൊപ്പം...

സാമ്രാജ്യം തകർന്നതോടെ ഏതുവിധേനയും ഇദ്‌ലിബിലേക്കു കടക്കാനായിരുന്നു ബഗ്ദാദിയുടെ തീരുമാനം. 2017ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ശ്രമം. അന്നത്തെ യാത്രയ്ക്കിടെ മൂന്നു വാഹനവും പ്രധാന റോഡിലേക്കു കടന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നെന്നു പെൺകുട്ടി ഓർക്കുന്നു. വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെ ആക്രമണഭീഷണി ഭയന്നായിരുന്നു അതെന്നും അന്നു 17 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ചക്കാലത്തോളം ആ സംഘം തെക്കുകിഴക്കന്‍ സിറിയയിലെ ഹാജിൻ നഗരത്തിൽ ഒളിവിൽ താമസിച്ചു. ഇറാഖി അതിർത്തിയോടു ചേർന്നായിരുന്നു ആ നഗരം.

അവിടെ നിന്നു പിന്നീട് വടക്കുള്ള ഡാഷിഷയിലേക്കു മാറി. ഐഎസിന്റെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു അത്. അവിടെ നാലുമാസത്തോളം താമസിച്ചു. ബഗ്ദാദിയുടെ ഭാര്യാപിതാക്കന്മാരിലൊരാളുടെ വീടായിരുന്നു അത്. അബു അബ്ദുല്ല അൽ–സുബയി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അയാൾ ബഗ്ദാദിയുടെ അടുത്ത അനുയായിയുമായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ച് ബഗ്ദാദി സ്ഥലം വിട്ടു. എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ അവിടേക്കു വന്നു തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെന്നും പെൺകുട്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

‘വിശ്വാസവഞ്ചനയാണ് ഇതെല്ലാം’

രാത്രിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു ബഗ്ദാദിയുടെ അക്കാലത്തെ സഞ്ചാരം. വില കുറഞ്ഞ ചെരുപ്പുമണിഞ്ഞ് മുഖം മറച്ചുള്ള യാത്രയിൽ ഒപ്പം അഞ്ച് സുരക്ഷാ ഭടന്മാരുമുണ്ടാകും. താൻ പല കാര്യങ്ങളും അയാളോടു ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം സുരക്ഷയുടെ പേരുപറഞ്ഞ് അതിനോടെല്ലാം മുഖം തിരിച്ചു. അയാൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുവെന്നറിയുന്നവർ കുറവായിരുന്നെന്നും പെൺകുട്ടി പറയുന്നു.

ഐഎസ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ സിറിയയിൽ നടന്ന പ്രകടനം (ഫയൽ ചിത്രം)

2018ൽ യസീദി പെൺകുട്ടിയെ ബഗ്ദാദി മറ്റൊരാൾക്കു കൈമാറി. അയാളാണ് പെൺകുട്ടിയെ ഡാഷിഷയിൽ നിന്നു മാറ്റുന്നത്. അതിനു ശേഷം പിന്നീട് ബഗ്ദാദിയെ കണ്ടിട്ടുമില്ല. ഇടയ്ക്ക് അയാളുടെ പേരില്‍ ഒരു ആഭരണം തനിക്കു സമ്മാനമായി ലഭിച്ചതാണ് അവസാനത്തെ സംഭവം. ബഗ്ദാദിക്കൊപ്പം മരുഭൂമികളും പർവതങ്ങളും താണ്ടിയുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ തനിക്കേറ്റ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ മുറിവുകൾ ഇന്നും മാഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന്.

2018 ആദ്യം കിഴക്കൻ സിറിയയിൽ ഒരിടത്തു നിന്നു മറ്റൊരിടത്തേക്കെന്ന വണ്ണം പലായനത്തിലായിരുന്നു ബഗ്ദാദി. ഈ സമയത്തെല്ലാം ഇയാളുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. അവസാന ശക്തി കേന്ദ്രമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇദ്‌ലിബിലേക്കു പലായനം ചെയ്തത്. എന്നാൽ അക്കാലത്തും മാനസികമായി തകർന്ന നിലയിലായിരുന്നു ബഗ്ദാദി.

ഐഎസ് അധീനതയിലുള്ള പല പ്രവിശ്യകളിലെയും തലവന്മാർ തന്നെ ഒറ്റു കൊടുക്കുന്നതായുള്ള പരാതി അയാൾ നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചു. ‘വിശ്വാസവഞ്ചനയാണ് ഇതെല്ലാം’ എന്ന് ബഗ്ദാദി അലറുന്നതു കേട്ട കാര്യം ബഗ്ദാദിയുടെ ഭാര്യാ സഹോദരന്മാരില്‍ ഒരാളായ മുഹമ്മദ് അലി സാജിത്താണ് അൽ–അറേബ്യ ടിവി അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. അൽ–സുബായിയുടെ മക്കളിലൊരാളെയാണ് സാജിത്തും വിവാഹം ചെയ്തത്. ഇയാളെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഇറാഖി പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു.

ബഗ്‌ദാദിയുടെ ഒളിത്താവളത്തിനു സമീപം നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന വാഹനങ്ങൾ (ഫയൽ ചിത്രം)

2017 അവസാനം ഹാജിനിൽ തുടങ്ങി ഒന്നര വർഷക്കാലത്തോളം താൻ ബഗ്ദാദിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു. അവസാനമായി കണ്ടത് ഇറാഖ്– സിറിയ അതിർത്തിയിലെ ഒരു മരുപ്രദേശത്തായിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് സാജിത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശം സൈന്യം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതും. ഇറാഖിലെ തന്റെ അനുയായികൾക്ക് പെൻ ഡ്രൈവിൽ സന്ദേശങ്ങളെത്തിക്കാൻ ബഗ്ദാദി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സാജിത്തിനെയായിരുന്നു. ബഗ്ദാദിയുടെ ഒളിത്താവളം സംബന്ധിച്ച വിവരത്തിനായി ഇറാഖ്– സിറിയ കുർദിഷ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം ആശ്രയിച്ചവരിലൊരാളും സാജിത്തായിരുന്നു.

യാത്ര ബോംബു ഘടിപ്പിച്ച ബെൽറ്റുമായി!

ഐഎസിന്റെ പല താവളങ്ങളും തകർന്നടിഞ്ഞതോടെ ബഗ്ദാദിയുടെ സഞ്ചാരവും കുറഞ്ഞു. പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായ വിധത്തിലായിരുന്നു യാത്ര. അതിനാൽത്തന്നെ ബോംബ് ഘടിപ്പിച്ച ബെൽറ്റുമണിഞ്ഞായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴും സമീപത്ത് ഒരു ബെൽറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അണികളോടും ഇതു തന്നെ നിർദേശിച്ചു. ഒരിക്കൽ പോലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ബഗ്ദാദി. എന്നാൽ സഹായിയായ അബു ഹസ്സൻ അൽ–മുജാഹിർ ഗാലക്സി 7 ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി സാജിത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

സമ്മർദം ശക്തമായതോടെ ബഗ്ദാദിയുടെ പ്രമേഹം മൂർച്ഛിച്ചു. ഇടയ്ക്കിടെ രക്ത പരിശോധന നടത്തേണ്ടി വന്നു, ഒപ്പം ഇൻസുലിൻ കുത്തിവയ്പും. ഇടക്കാലത്ത് ആട്ടിടയന്റെ വേഷത്തിലായിരുന്നു ബഗ്ദാദിയുടെ യാത്ര. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബഗ്ദാദിക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ സൂചന അബു സബ എന്ന ഭീകരനു ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് സിറിയ–ഇറാഖ് അതിർത്തിയിലെ താൽക്കാലിക ടെന്റുകളെല്ലാം തകർത്തു. അന്നു ബഗ്ദാദിയെയും ഐഎസ് വക്താവ് അൽ–മുജാഹിറിനെയും ഒരു കുഴിയിലാണ് ഒളിപ്പിച്ചത്. അതും മാലിന്യം കൊണ്ട് മറച്ച്.

ബഗ്‌ദാദിയുടെ ഒളിത്താവളം യുഎസ് തകർത്തപ്പോൾ (ഫയൽ ചിത്രം)

കുഴിക്കു മുകളിലൂടെ സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ ആടുകളെയും മേയാൻ വിട്ടു. സൈനിക പരിശോധന കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും പുറത്തുവന്നതെന്നും സാജിത്ത് പറയുന്നു. ഒക്ടോബർ 26 പുലർച്ചെ ഇദ്‌ലിബ് പ്രവിശ്യയിൽ യുഎസ് സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് ബഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വക്താവ് അൽ മുജാഹിറും മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബഗ്ദാദിയുടെ സഹോദരിമാരിലൊരാളെയും ഭാര്യമാരിലൊരാളെയും ജീവനോടെ പിടികൂടിയതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുർക്കി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

