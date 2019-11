കോൺഗ്രസ് ശത്രുവല്ല, സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനം സ്വാഗതം ചെയ്യും; ശിവസേന ‘തന്ത്രം’

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെ പാർട്ടി ‘നയതന്ത്രം’ വ്യക്തമാക്കി ശിവസേന. സംസ്ഥാനത്ത് ആര്‍ക്കും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നാല്‍ അടുത്ത തന്ത്രത്തിലേക്കു കടക്കുമെന്നു ശിവസേന അറിയിച്ചു. ശിവസേനാ നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്താണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ ബിജെപിയെ ഗവർണർ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചതിനെ ശിവസേന സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ഗവർണറുടെ ഇടപെടലിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു സർക്കാര്‍ ലഭിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയെയാണു ഗവർണർ ക്ഷണിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന ഉടൻ എന്തുകൊണ്ട് ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചില്ല? ഗവര്‍ണറുടെ നടപടിയിൽ എല്ലാം വ്യക്തമാകട്ടെ.

ആർക്കും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നാൽ ശിവസേന അവരുടെ തന്ത്രം പ്രഖ്യാപിക്കും. രാഷ്ട്രീയം ശിവസേനയ്ക്കു കച്ചവടമല്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി റാവുത്ത് പറഞ്ഞു. ശിവസേനാ അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ദവ് താക്കറെയുടെ വസതിക്കു സമീപം അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രവർത്തകർ നോട്ടിസുകൾ പതിച്ചതും രാജ്യസഭാ എംപി കൂടിയായ റാവുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഉദ്ദവ് താക്കറെ പാർട്ടി എംഎൽഎമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. എല്ലാ ആഴ്ചയും നടത്താറുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്. ഉചിതമായ സമയം വരുമ്പോൾ താക്കറെ തീരുമാനമെടുക്കും. ശിവസേനാ നേതാവ് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നു താക്കറെ നേരത്തേ പറഞ്ഞതാണ്. സര്‍ക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ മറ്റു നേതാക്കളെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുന്ന രീതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാകില്ലെന്നും സഞ്ജയ് റാവുത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

ശിവസേനയിലെ ആരും കൂറുമാറില്ലെന്നാണു വിശ്വാസം. അങ്ങനെ മാറിയാലും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാകുന്ന സാഹചര്യമല്ല സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രചാരണ കാലത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിനാൽത്തന്നെ പ്രസക്തമല്ലെന്നും എൻസിപിയുമായുള്ള ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് റാവുത്ത് വ്യക്തമാക്കി. സോണിയ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ശത്രുവല്ല. സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചാൽ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്നും റാവുത്ത് പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ താൽപര്യമോ, അംഗബലമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർ ഭഗത് സിങ് കോഷി‌യാരി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബിജെപിക്കു കത്തു നൽകിയത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ടിനകം മറുപടി നൽകണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഞായറാഴ്ച ബിജെപി സംസ്ഥാന ഏകോപന സമിതി യോഗവും ചേരുന്നുണ്ട്. നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ച ശനിയാഴ്ചയും സർക്കാര്‍ രൂപീകരണത്തിന് ആരും മുന്നോട്ടുവരാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഗവർണറുടെ നീക്കം.

105 എംഎല്‍എമാരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബിജെപിക്കുള്ളത്. സ്വതന്ത്രരും ചെറു കക്ഷികളുമടക്കമുള്ള 29ൽ 15 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ പാർട്ടി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അംഗബലം 120 ആകും. എന്നാൽ, കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ട 145 എത്താൻ 25 പേർ കൂടി വേണം. ശിവസേന– 56, എൻസിപി – 54, കോൺഗ്രസ് – 44 എന്നിങ്ങനെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിലെ മറ്റു കക്ഷികളുടെ സീറ്റുനില.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിൽ തട്ടിയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രൂപീകരണം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രണ്ടര വർഷം വീതം ഓരോ പാർട്ടിക്കും നൽകാനാണ് ശിവസേന നിർദേശം. അത് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ബിജെപിയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

