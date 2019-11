കാമുകിയെ കൊന്ന് വെട്ടിനുറുക്കി റഷ്യന്‍ ചരിത്രകാരൻ: കൈകൾ ബാഗിലാക്കി നദിയില്‍

മോസ്കോ∙ സ്വന്തം വിദ്യാർഥിനിയും കാമുകിയുമായ 24 കാരിയെ വെട്ടിക്കൊന്നതായി റഷ്യന്‍ ചരിത്രകാരൻ. ചരിത്ര അധ്യാപകനായ ഒലെഗ് സോകോലോവാണ് കാമുകിയായ അനസ്താഷ്യ യെഷ്ചെങ്കോവിനെ (24) കൊലപ്പെടുത്തിയതായി സമ്മതിച്ചത്. 2003ൽ ഫ്രാൻസിലെ പ്രശസ്തമായ ലെജൻ ദെ ഹോണർ പുരസ്കാരമുൾപ്പെടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകന്റെ കുറ്റസമ്മതം കേട്ടു ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് റഷ്യ.

യുവതിയുടെ ശരീര ഭാഗങ്ങളുള്ള ബാഗുമായി റഷ്യയിലെ മോയ്ക നദിയിൽനിന്നാണ് ഒലെഗ് സോകോലോവിനെ പിടികൂടിയത്. ശനിയാഴ്ച ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. കൊലപാതകക്കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സോകോലോവിന്റെ അഭിഭാഷകൻ രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്പിയോടു പറഞ്ഞു.



മധ്യ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലുള്ള മോയ്ക നദിയിൽ വീണപ്പോഴാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. നദിയിലേക്കു വീണപ്പോൾ ഇയാൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. യുവതിയുടെ ശരീരം മറവു ചെയ്തതിനു ശേഷം സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെ പീറ്റർ ആൻഡ് പോള്‍ കോട്ടയിൽചെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിരുന്നു ഒലെഗ് സോകോലോവിന്റ പദ്ധതി. ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തി നെപ്പോളിയന്‍ ബോണപ്പാർട്ടിനേപ്പോലെ വേഷം ധരിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിരുന്നു ആലോചിച്ചിരുന്നതെന്നും സോകോലോവ് അന്വേഷണ സംഘത്തോടു പറഞ്ഞു. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിനുൾപ്പെടെ പഠിച്ച സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബര്‍ഗ് സ്റ്റേറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് സോകോലോവ്.



മോയ്ക നദിയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

കാമുകിയുമായി തർക്കമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് അവരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വെടിവച്ചുകൊന്നശേഷം തല, കൈകള്‍, കാലുകൾ എന്നിവ വെട്ടിമാറ്റി. പ്രായമായ ഇയാൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദമുൾപ്പടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. അനസ്താഷ്യ യെഷ്ചെങ്കോയുടെ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട ശരീരഭാഗങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. അധ്യാപകന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് രക്തക്കറ പുരണ്ട ഈർച്ചവാളും പൊലീസിനു ലഭിച്ചു. പ്രതിയും കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയും ഒരുമിച്ചു നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തി നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സോകോലോവ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.



നെപ്പോളിയന്റെ കാലത്തെ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ചരിത്ര സിനിമകളുടെ നിർമാണത്തിലും ഇയാള്‍ പങ്കാളിയായിരുന്നു. സോകോലോവും അനസ്താഷ്യയും ഫ്രഞ്ച് ചരിത്രവും ഒരുമിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെപ്പോളിയന്റേതിനു സമാനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിനും പ്രതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. നെപ്പോളിയന്റെ ജീവിതം പകർത്തുന്നതിനും മികച്ച അധ്യാപകനായ സോകോലോവ് ശ്രമിച്ചിരുന്നതായാണ് ഇയാളുടെ വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നത്. നേരത്തേയും ഇയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സർവകലാശാല അധികൃതർ ഇതു കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുകയായിരുന്നെന്നും ആരോപണമുയർന്നു. 2008ല്‍ ഒരു വിദ്യാർഥിനിയെ ഇയാൾ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും മർദിച്ചതായും പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ നടപടിയുണ്ടായില്ല.



സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബര്‍ഗ് സർവകലാശാല അധികൃതർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് 800 ൽ അധികം പേർ ഒപ്പിട്ട പരാതി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അയച്ചു. സോകോലോവിന് നൽകിയ പുരസ്കാരം കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയേക്കുമെന്നും വിവരമുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്.



റഷ്യ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി വ്ലാദിമിർ മെഡിൻസ്കി തലവനായുള്ള റഷ്യൻ മിലിറ്ററി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലെ മുതിർന്ന അംഗം കൂടിയാണ് സോകോലോവ്. സംഘടന വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. ലിയോണിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ്, ഇക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്സിലെ (ഐഎസ്എസ്ഇപി) വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റിയിലും ഇയാൾ അംഗമായിരുന്നു. കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് സോകോലോവിനെ പുറത്താക്കിയതായി ഐഎസ്എസ്ഇപി നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു.



