ന്യൂഡൽഹി∙ അയോധ്യവിഷയം അടഞ്ഞ അധ്യായമെന്ന് സുന്നി വഖഫ് ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ സുഫര്‍ അഹമ്മദ് ഫാറൂഖി. സമാധാനം പുലരണമെന്നാണ് ബോര്‍ഡിന്റെ ആഗ്രഹം. വിധിയില്‍ നിരാശയോ നഷ്ടബോധമോ ഇല്ല. ഇനി തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കില്ല. സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ മാനിക്കാനുളള ഭരണഘടനാ ബാധ്യത മാത്രമേ വഖഫ് ബോര്‍ഡ് പരിഗണിക്കുന്നുളളൂവെന്നും സുഫര്‍ അഹമ്മദ് ഫാറൂഖി വ്യക്തമാക്കി.

അഞ്ചേക്കർ ഭൂമിയെച്ചൊല്ലി സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിൽ ഭിന്നതയില്ലെന്ന് ഫാറൂഖി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സമുദായംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി അഭിപ്രായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ബോർഡ് യോഗം 26ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ഭൂമി സ്വീകരിക്കരുതെന്ന അസദുദീൻ ഒവൈസിയുടെ നിലപാടിനോട് യോജിപ്പില്ല. കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് എല്ലാം കേന്ദ്രം തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



English Summary : 'There is no split in sunni waqb board;ayodhya case is a closed chapter', says chairman