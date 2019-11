പിഎസ്എസി പരീക്ഷാ ഹാളില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നിരോധിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ പിഎസ്എസി പരീക്ഷാ ഹാളുകളില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നിരോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പഴ്സ്, വാച്ച്, സ്റ്റേഷനറി, ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കള്‍ എന്നിവയ്ക്കും നിരോധനം ഏര്‍പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അൻവർ സാദത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

പിഎസ്‌സി പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ അടിമുടി മാറ്റം വേണമെന്ന നിർദേശം ഇന്നലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചും സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പരീക്ഷാത്തട്ടിപ്പ് അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ.

പിഎസ്‌സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ ഗൗരവമായി കാണണം. പരീക്ഷാഹാളിൽ സിസിടിവി നിർബന്ധമാക്കണം. സ്മാർട് വാച്ച്, മൊബൈൽ ഫോൺ, ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർ പീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ പരീക്ഷാഹാളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശാരീരിക പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. ഷൂ, ബെൽറ്റ്, ബട്ടൺസ് തുടങ്ങിയവ അടക്കം അഴിച്ചു പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നിർദേശിക്കപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ സംഭവിച്ച ക്രമക്കേടുകൾ ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.



English Summary : Mobile phone will be banned in psc exam hall, says Pinarayi Vijayan