ഉയർന്നുയർന്ന് സവാള വില; തലസ്ഥാനത്ത് കിലോഗ്രാമിന് 100 രൂപ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തലസ്ഥാനത്ത് സവാള വില ഞായറാഴ്ച കിലോഗ്രാമിന് 100 രൂപയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കിലോഗ്രാമിന് 50 രൂപയായിരുന്നു. ചാല മാർക്കറ്റിൽ കിലോഗ്രാമിന് 80 രൂപയാണ് സവാള വില; ചുവന്നുള്ളിക്ക് 90 രൂപയും. വെളുത്തുള്ളി വിലയും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്– കിലോഗ്രമിന് 240 രൂപ. വില കൂടിയതു കാരണം പലരും സവാള വാങ്ങുന്നത് കുറച്ചതായി വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. പച്ചക്കറിവിലയിലും വർധനയുണ്ട്.



മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സവാളക്കൃഷി മേഖലകളിൽ കാലം തെറ്റിയുള്ള മഴമൂലം വിള നശിച്ചതാണ് വില ഇത്രയും ഉയരാനുളള കാരണം. 54 ലക്ഷം ഹെക്ടർ വിളയാണ് നശിച്ചത്.

രാജ്യത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സവാള വില കിലോഗ്രാമിന് 100 രൂപ കടന്നതോടെ ഒരു ലക്ഷം ടൺ സവാള ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ മന്ത്രായം അറിയിച്ചിരുന്നു. യുഎഇ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് സവാള ഇറക്കുമതി നടത്തുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി റാം വിലാസ് പാസ്വാനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

