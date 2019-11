ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ശിവസേനയില്‍നിന്നു കിട്ടിയ തിരിച്ചടിക്കു പിന്നാലെ ജാര്‍ഖണ്ഡിലും ബിജെപിയെ കടുത്ത സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കി സഖ്യകക്ഷികള്‍. നവംബര്‍ 30 ന് അഞ്ചു ഘട്ടങ്ങളിലായി തുടങ്ങുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സീറ്റ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി റാംവിലാസ് പസ്വാന്റെ ലോക്ജനശക്തി പാര്‍ട്ടിയും (എല്‍ജെപി) മറ്റൊരു സഖ്യകക്ഷിയായ ഓള്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡ് സ്റ്റുഡന്‍സ് യൂണിയനും (എജെഎസ്‌യു) ആണ് ഇടഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നത്. 2014 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി 72 സീറ്റിലും എജെഎസ്‌യു എട്ട് സീറ്റിലും എല്‍ജെപി ഒരു സീറ്റിലുമാണ് മത്സരിച്ചത്. ബിജെപിക്ക് 37 സീറ്റും എജെഎസ്‌യുവിന് അഞ്ചും സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

ചിരാഗ് പസ്വാന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന എല്‍ജെപി ഇക്കുറി 50 സീറ്റുകളില്‍ തനിച്ചു മത്സരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ആകെയുള്ള 81 സീറ്റില്‍ ആറു സീറ്റുകളാണ് അവര്‍ ബിജെപിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. 2014-ല്‍ ഒരു സീറ്റില്‍ മത്സരിച്ച എല്‍ജെപിക്കു വിജയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തനിച്ചു മത്സരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും സ്ഥാനാര്‍ഥിപ്പട്ടിക ഇന്നു വൈകിട്ടു പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ചിരാഗ് പസ്വാന്‍ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് നിര്‍ണായക സ്വാധീനമുള്ള എജെഎസ്‌യു ഇടഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നത് ബിജെപിക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരിച്ചടിയാകും. 2014 ല്‍ എട്ടിടത്തു മത്സരിച്ച എജെഎസ്‌യു അഞ്ചിടത്തു ജയിച്ചിരുന്നു. ചക്രധര്‍പുരിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ ചൊല്ലിയാണ് ഇരുപാര്‍ട്ടികള്‍ക്കുമിടയില്‍ അഭിപ്രായഭിന്നത നിലനില്‍ക്കുന്നത്.

ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ലക്ഷ്മണ്‍ ഗിലുയ മത്സരിക്കാനിരുന്ന ചക്രധര്‍പുര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ എജെഎസ്‌യു സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് പ്രശ്‌നത്തിനിടയാക്കിയത്. 19 സീറ്റുകള്‍ വേണമെന്നാണ് എജെഎസ്‌യു ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഒമ്പതു സീറ്റില്‍ കൂടുതല്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണു ബിജെപി. 12 സീറ്റുകളില്‍ എജെഎസ്‌യു സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതില്‍ നാലിടത്ത് ബിജെപിയും സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിര്‍ത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

സഖ്യകക്ഷികള്‍ ഇടഞ്ഞതോടെ രണ്ടാംഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥിപ്പട്ടിക പ്രഖ്യാപനം ബിജെപി വൈകിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച 52 സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. എജെഎസ്‌യുവിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണു ബിജെപി. മുഖ്യമന്ത്രി രഘുവര്‍ദാസ് ജാംഷഡ്പുരിലാണു മത്സരിക്കുന്നത്.

പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇക്കുറി 31 സീറ്റിലും ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുക്തിമോര്‍ച്ച 43 സീറ്റിലും മത്സരിക്കും. ബാക്കി സീറ്റുകളില്‍ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ ആര്‍ജെഡിയാവും മത്സരിക്കുക. ജെഎംഎം നേതാവും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഹേമന്ത സോറന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണു പ്രതിപക്ഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. മൂന്നു കക്ഷികളും ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥിപ്പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. 2014 ല്‍ ജെഎംഎം 19 സീറ്റ് നേടിയിരുന്നു. 62 സീറ്റില്‍ മത്സരിച്ച കോണ്‍ഗ്രസിന് ആറിടത്തു മാത്രമാണ് ജയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ആര്‍ജെഡി ഒരിടത്തു പോലും വിജയിച്ചില്ല. ഈ മാസം 30 ന് ആരംഭിക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പ് ഡിസംബര്‍ 20 നാണ് അവസാനിക്കുക. 23 നാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍.



English Summary: After Maharashtra disappointment, a jolt for BJP in poll bound Jharkhand