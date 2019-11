കൊല്ലം ∙ മകനെ ഒരു സംഘം മർദിക്കുന്നതു കണ്ടു വീട്ടമ്മ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു. പത്തനാപുരം കടയ്ക്കാമൺ കോളനിയിൽ ശാന്തമ്മ (62) ആണു മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 10 നായിരുന്നു സംഭവം. മകൻ സന്തോഷിനെ ഒരു സംഘം മർദിക്കുന്നതു കണ്ടു വീട്ടിൽ നിന്നു ഓടിയിറങ്ങി തടസംപിടിക്കാൻ ചെന്ന ശാന്തമ്മ പെട്ടെന്നു കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ.

English Summary: Mother fell down and dies seeing her son being beaten by a gang