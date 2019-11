പോക്സോ കേസുകൾ: കുട്ടികൾക്ക് സഹായിയെ ഉറപ്പിക്കാതെ കേരളം

പാലക്കാട്∙ അക്രമസംഭവങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്കു (സിഡബ്യുയുസി) മുൻപാകെ ഹാജരാക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കേസ് നടപടി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സഹായിയെ നൽകണമെന്ന പോക്സോ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ സംസ്ഥാനത്ത് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു.

കുട്ടിയും കുടുംബവും നേരിടുന്ന സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും മറികടക്കാനുമുളള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പോക്സോ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നിയമനടത്തിപ്പിലെ പ്രധാനകേന്ദ്രമായ ശിശുക്ഷേമസമിതികൾതന്നെ ഇവയൊന്നും കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇതോടെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിനും ഭീഷണിക്കും വഴങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് ഇരകൾ. വാളയാർ സഹോദരിമാരിൽ മൂത്തയാളുടെ ദുരൂഹമരണം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം വ്യാപകമായി ചർച്ചചെയ്യുമ്പോഴാണ് സമിതിയും പൊലീസും ഈ നിലപാട് തുടരുന്നത്.

മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കേസെടുക്കാൻ പൊലീസിനു നിർദ്ദേശം നൽകാൻ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും നടപ്പാകുന്നില്ല. നിയമം വ്യക്തമായി പഠിക്കാത്തതും അജ്ഞതയും കേസുകളിലെ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യവുമാണ് കേസുകളിലെ വീഴ്ചകൾക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് ആരോപണം.

കാസർകോട് മുതൽ എറണാകുളം വരെയുളള ശിശുക്ഷേമസമിതി അംഗങ്ങൾക്കും എൻജിഒകൾക്കുമായി ഇരകളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാലക്കാട്ടെ വിശ്വാസ് സംഘടന നടത്തിയ ശിൽപശാലയിലാണ് കേസുകളിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള സഹായി (സപ്പോർട്ട് പഴ്‌സൻ) വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പലരും അറിയുന്നത് തന്നെ. മുംബൈ കേന്ദ്രമായി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ സംഘടനകളായ പ്രേരണ, ഇന്റർനാഷനൽ ജസ്റ്റിസ് മിഷൻ എന്നിവയിലെ നിയമവിദഗ്ധരും ഗവേഷകരും പോക്‌സോ, ബാലനീതിനിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ശിശുക്ഷേമസമിതി അംഗങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചു.

കുട്ടിയുടെ സഹായത്തിന് സോഷ്യൽ വർക്കർ, കേസ് വർക്കർ എന്നിവരെ നിയമിക്കാമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ നിലവിൽ മിക്ക കേസുകളിലും ആരും സഹായത്തിനില്ലാതെ കുട്ടിയും കുടുംബവും ഒറ്റപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ നടക്കുന്ന ഇടനിലക്കാർ ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുക്കും.

∙സംശയമുള്ള കേസുകളിൽ പോലും പൊലീസ് കാഴ്ചക്കാരാകുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്.

∙കടുത്ത മാനസികാവസ്ഥയുമായി എത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

∙ശിശുക്ഷേമസമിതി ഇടപെട്ട് ആദ്യം കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതകേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റണം

∙അവിടെ നടത്തുന്ന പരിശോധനയിൽ ദേഹത്തിലെ പരുക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ പൊലീസിനും ശിശുക്ഷേമസമിതിക്കും സഹായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

∙പരാതിക്കാരായ ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും കേസ് നടപടികൾക്കിടയിൽ വനിതാ പൊലീസിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണം.

കേസ് നടത്തിപ്പിൽ ഏറെ പ്രധാനമായ സഹായി, വനിതാ പൊലീസ് നിയമനം എന്നിവ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാത്തത് അതീവഗൗരവമുള്ളതുമായ വീഴ്ചയുമായാണ് നിയമവിദഗ്ധർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.

2012 ലെ ബാലനീതി നിയമത്തിന് 2014 ലാണ് സംസ്ഥാനം ചട്ടം നിർമിച്ചത്. എന്നാൽ 2015 ൽ പുതിയ നിയമം നിലവിൽ വന്നു. 2016–ൽ അതിന് കേന്ദ്രം മാതൃകാചട്ടവും തയാറാക്കി. നിയമത്തിന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചട്ടം തയാറാകുന്നതുവരെ ഈ മാതൃകാചട്ടമാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചട്ടമില്ലെന്ന് വാദിച്ച് സമയം കളയാനാണ് അധികൃതർക്കു താൽപര്യം. ഏഴു വർഷത്തിൽ താഴെ ശിക്ഷകിട്ടാവുന്ന കേസുകളിൽ ആരോപണവിധേയരാകുന്ന കുട്ടികൾക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യരുതെന്ന് മാതൃകാ ചട്ടം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

പകരം ഇവരുടെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തല റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കി കോടതിക്കും ശിശുക്ഷേമസമിതിക്കും നൽകുകയാണ് വേണ്ടതെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അതും ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ്. ശിശുക്ഷേമസമിതി അംഗങ്ങൾ, ശിശുസംരക്ഷണകേന്ദ്രം നടത്തിപ്പുകാർ, സന്നദ്ധസംഘടനകൾ എന്നിവർക്കുള്ള വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ശിൽപശാലയിൽ വിദഗ്ധർ നൽകി. ബാലനീതി നിയമവും പിന്നീട് വന്ന പോക്സോ നിയമവും നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപാകതകൾ കേസുകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‌വാളയാർ കേസ് വിവാദമായതോടെ പോക്സോ സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ നിയമനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയവും സ്വാധീനവും വെളിപ്പെട്ടതായി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നു.

