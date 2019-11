കശ്മീരിൽ ഭീകരരെ വകവരുത്തി സൈന്യം; ‘തൽഹ’ ലഷ്കർ കമാൻഡറെന്ന് പൊലീസ്

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബന്ദിപോര ജില്ലയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ടു ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ ഒരാൾ പാക്ക് വംശജനായ ലഷ്കറെ തയ്ബ കമാൻഡർ ‘തൽഹ’ ആണെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രദേശത്ത് ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു തൽഹ എന്ന കോഡിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭീകരൻ.



ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിനു തൽഹയ്ക്കെതിരെ നിരവധി കേസുകളുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരിൽ നിന്നു പാക്കിസ്ഥാന്റേതായ അടയാളങ്ങളും ആയുധങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. ബന്ദിപോരയിൽ സൈന്യം തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടെയാണു ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. ഒരാൾ ഞായറാഴ്ചയും മറ്റേയാൾ അടുത്തദിവസവുമാണു കൊല്ലപ്പട്ടത്.

