യുഎപിഎ: അലനും താഹയും നിരപരാധികളല്ലെന്ന് സിപിഎം

കോഴിക്കോട്∙ മാവോയിസ്റ്റു ബന്ധം ആരോപിച്ച് യുഎപിഎ ചുമത്തി അറസ്റ്റിലായ അലനും താഹയും നിരപരാധികളല്ലെന്നു സിപിഎം. മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് ഹാജരാക്കുന്ന തെളിവുകള്‍ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. പ്രത്യയശാസ്ത്ര വ്യതിചലനം വ്യക്തമെന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.

നടപടി ആവശ്യമാണെന്ന് പന്തീരാങ്കാവ്, പന്നിയങ്കര ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റികളെ ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ അലന്റെയും താഹയുടെയും പ്രായവും വിദ്യാർഥികളാണെന്നുള്ളതും പരിഗണിച്ച് യുഎപിഎ ചുമത്തുന്നതിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളത്.



അതേസമയം, അലനെയും താഹയേയും അഞ്ചു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി. കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും. പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ കോടതിയില്‍ കൂടുതല്‍ തെളിവുകൾ നല്‍കാനും പൊലീസ് ഒരുങ്ങുന്നു. അലന്റെയും താഹയുടെയും കൈയിൽ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നും മെമ്മറികാർഡിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവുകൾ ഹൈക്കോടതിയില്‍ സമർപ്പിക്കും. പിടിച്ചെടുത്ത പെന്‍ഡ്രൈവുകളുടെ ഫൊറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ടും ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

English Summary : UAPA accused Alan and Thaha are not innocent ; says CPM