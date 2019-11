സർക്കാർ ജോലി വേണം; ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ വിരമിക്കും മുമ്പ്‌ കൊന്ന് മകൻ

ജാഷ്പുർ ∙ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ജഷ്പുർ ജില്ലയിൽ സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനായി യുവാവ് പിതാവിനെ കൊന്നു. സര്‍ക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി നേടുകയായിരുന്നു യുവാവിന്റെ ലക്ഷ്യം. ജില്ലയിലെ സന്ന ഗ്രാമത്തിൽ സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മഹാബിർ സായിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാളുടെ മൃതദേഹം തലയ്ക്കു പരുക്കേറ്റ നിലയിൽ സമീപത്തെ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.



മഹാബിർ ഈ ആഴ്ച ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാനിരിക്കെയാണു കൊലപാതകം. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇളയ മകൻ ജീവന്‍ പിതാവിന്റെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് സമ്മതിച്ചതായി ജാഷ്പൂർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ശങ്കർ ലാൽ ബാഗേൽ പറഞ്ഞു. ജീവനൊപ്പം രണ്ടു പ്രതികളെയും പൊലീസ് തിങ്കളാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.



English Summary: Chhattisgarh man kills father to get his government job on compassionate grounds