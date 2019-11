ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഓഫിസും വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍: സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ശരിവച്ചു. ജഡ്ജി നിയമനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ വിധി നിർണായകമാകും. പൊതു താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സുതാര്യത അനിവാര്യമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വിവരാവകാശവും സ്വകാര്യതാ അവകാശവും ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

സുതാര്യതയുടെ പേരിൽ ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കരുത്. ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉത്തരവാദിത്തവും ഒന്നിച്ചുപോകണം. ആർടിഐ ജുഡീഷ്യറിയെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഉപകരണമാക്കരുതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓഫിസ് വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നു 2010 ജനുവരിയിലാണ് ഡൽഹി ൈഹക്കോടതി വിധിച്ചത്. അതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി സെക്രട്ടറി ജനറൽ നൽകിയ ഹർജി ഏപ്രിൽ 4ന് വിധി പറയാൻ മാറ്റിയതാണ്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഓഫിസ് വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യവുമായി വിവരവകാശ പ്രവർത്തകൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര അഗർവാളാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധി ഭരണ ഘടനാ ബഞ്ചിലെ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ ശരിവച്ചപ്പോൾ രണ്ടു പേർ വിയോജിച്ചു.

English Summary: Chief Justice Of India's Office Comes Under RTI Act, Says Supreme Court