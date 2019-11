ചൗക്കിദാര്‍ ചോര്‍ ഹെ: രാഹുലിനെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിലും നാളെ വിധി

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ റഫാല്‍, ശബരിമല കേസുകള്‍ക്കു പുറമേ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസിലും നാളെ സുപ്രീംകോടതി വിധി പറയും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണു വിധി പറയുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരായ 'ചൗക്കിദാര്‍ ചോര്‍ ഹേ' പരാമര്‍ശത്തെ റഫാല്‍ വിഷയത്തിലെ കോടതിവിധിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയതിന് എതിരെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസ്. ബിജെപി എംപി മീനാക്ഷി ലേഖിയാണ് കോടതിയലക്ഷ്യ കേസ് സമര്‍പ്പിച്ചത്.



രാഹുല്‍ മാപ്പു പറഞ്ഞെന്നും കേസ് നടപടികള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും രാഹുലിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഷേക് സിങ്‌വി വാദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, മാപ്പപേക്ഷ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാരി മീനാക്ഷി ലേഖിക്കു വേണ്ടി മുകുള്‍ റോഹ്തഗി വാദിച്ചു.

