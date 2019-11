'ഇന്ത്യയും ചൈനയും കടലില്‍ തള്ളുന്ന മാലിന്യം ലൊസാഞ്ചലസിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു'

ന്യൂയോർക്ക് ∙ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യയും ചൈനയും കടലില്‍ തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങളാണു ലൊസാഞ്ചലസിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നതെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നുംചെയ്യുന്നില്ല.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സങ്കീർണമായ വിഷയമാണ്. വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും താൻ തന്നെ ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായാണ് കരുതുന്നതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച ന്യൂയോർക്കിലെ സാമ്പത്തിക ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു യുഎസ് പ്രസി‍ഡന്റ്.

‘കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു വളരെയധികം ബോധവനായ ആളാണ് ഞാൻ. ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വായുവും വെള്ളവും കിട്ടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഏകപക്ഷീയമായ, ഭയാനകമായ, സാമ്പത്തികമായി അന്യായമായ വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നും കരാറുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പിന്മാറണം. അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഊർജം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അമേരിക്കയിലെ തൊഴിലിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും മലിനീകരണത്തിനു കാരണമാകുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പാരിസ് ഉടമ്പടി’– ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

പാരിസ് ഉടമ്പടി യുഎസിന് ഒരു ദുരന്തമായിരുന്നു. ഉടമ്പടിയിൽ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ യുഎസിന് ട്രില്യൺ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമുണ്ടാകുമായിരുന്നു. അതു തീർത്തും അന്യായമാണ്. 2030 വരെ ചൈന ഉടമ്പടയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. റഷ്യയുടെ സ്ഥിതി 1990 കാലഘട്ടത്തിനു സമാനമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകും. ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് വികസ്വര രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുഎസ് പണം നൽകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ യുഎസും ഒരു വികസ്വര രാഷ്ട്രമാണെന്ന് താൻ അറിയിച്ചതായി സദസിൽ നിന്നുയർന്ന ചിരികൾക്കിടയിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

റഷ്യ, ചൈന, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് യുഎസിനുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ കടലില്‍ തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങളാണു ലൊസാഞ്ചലസിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആർക്കും താൽപര്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വായുവും വെള്ളവുമാണ് ഇപ്പോൾ യുഎസിലുള്ളതെന്നും ട്രംപ്് അവകാശപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിടുന്നതിനുള്ള 2015 ലെ പാരിസ് ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നു പിന്മാറുന്നതു സംബന്ധിച്ചു യുഎസ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്കു ഔദ്യോഗികമായി കത്തുനൽകിയത്. ഇതനുസരിച്ച് 2020 നവംബർ 4ന് ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നു യുഎസ് പുറത്താകും. മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ മുൻകൈയെടുത്ത് രൂപംനൽകിയ പാരിസ് കാലാവസ്ഥാ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നു പിന്മാറാനുള്ള തീരുമാനം ട്രംപ് 2017 ജൂൺ ഒന്നിനു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനോട് യുഎസിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിനു യോജിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 188 രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉടമ്പടിയിലുണ്ട്.

