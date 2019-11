യുഡിഎഫിന്റെ കെ.ആർ. പ്രേംകുമാർ കൊച്ചി നഗരസഭാ ഡപ്യൂട്ടി മേയർ

കൊച്ചി∙ കൊച്ചി നഗരസഭാ ഡപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് യുഡിഎഫിന്റെ കെ.ആർ. പ്രേംകുമാർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നഗരസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും എൽഡിഎഫിന്റെ സ്ഥാനാർഥിയുമായ കെ.ജെ. ആന്റണിയെ 34നെതിരെ 37 വോട്ടുകൾക്കാണ് കെ.ആർ. പ്രേംകുമാർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. നഗരസഭയിൽ യുഡിഎഫിന് 37ഉം എൽഡിഎഫിന് 34ഉം ബിജെപിക്ക് രണ്ടും കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവരിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു.



ടി.ജെ. വിനോദ് എംഎൽഎ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെ കൗൺസിൽ അംഗത്വം രാജിവച്ചപ്പോഴുണ്ടായ ഒഴിവിലേയ്ക്കായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. പെരുമ്പടപ്പ് 18ാം ഡിവിഷനിലെ കൗൺസിൽ അംഗമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ.ആർ. പ്രേംകുമാർ. മേയർ മാറ്റം സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങൾ യുഡിഎഫ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനിടയിൽ കത്തി നിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഡപ്യൂട്ടി മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.



യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം ഏകകണ്ഠമായി ആയിരുന്നു കെ.ആർ. പ്രേംകുമാറിനെ ഡപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മേയർ സൗമിനി ജെയിനിനെ മാറ്റുന്നതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ ഗീത പ്രഭാകരൻ, ജോസ് മേരി എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനാർഥിയും മേയർ സൗമിനി ജയിനും നേരിട്ടു കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പിനു മുമ്പ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം യുഡിഎഫ് ജില്ലാ നേതൃത്വം കൃത്യമായ നിർദേശവും പരിശീലനവും നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: KR Premakumar is elected as Deputy mayor in Kochi