പൊലീസ് ഡാറ്റാ കൈമാറിയിട്ടില്ല; ഊരാളുങ്കലിനോടു മമത കാര്യക്ഷമത കൊണ്ട്: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ പാസ്പോർട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയാറാക്കാനായി ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്കു കരാർ നൽകിയതിലൂടെ പൊലീസിന്റെ കൈവശമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ചോരുമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി. രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ പുറത്തുപോകുമെന്ന ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും രേഖകൾ ഭദ്രമായിരിക്കാന്‍ എല്ലാ നടപടികളുമെടുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസിനു മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്ന് ശബരീനാഥാണ് അടിയന്തരപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. കേന്ദ്രസർക്കാർ എല്ലാം അംബാനിക്കു കൊടുക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാം ഊരാളുങ്കലിനു കൊടുക്കുകയാണെന്നു ശബരീനാഥ് ആരോപിച്ചു.



പ്രതിപക്ഷം അനാവശ്യ ഭീതി പരത്തുകയാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാസ്‌പോര്‍ട്ട് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി പാസ്‌പോര്‍ട്ട് അപേക്ഷകന്റെ പേര്, തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് നമ്പര്‍, പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ പ്രസ്തുത വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൗകര്യം മാത്രമാണ് ഊരാളുങ്കല്‍ സൊസൈറ്റിക്ക് നല്‍കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആയിരം പാസ്‌പോര്‍ട്ട് അപേക്ഷകളുടെ പരിശോധനയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രവേശനാനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. കേരള പൊലീസിന് ഇത് അനുയോജ്യമാണോ എന്നു പരിശോധിക്കുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കു പ്രവേശിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള അധികാരം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കു മാത്രമേ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളൂയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഡാറ്റാബേസിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നും വിവരങ്ങള്‍ ചോരുന്നില്ല എന്നും ഉറപ്പാക്കും. സമഗ്രമായ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റിങ് സംവിധാനം ഇതിനായി വേണം. സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഓഡിറ്റിങ് കൂടി പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ മാത്രമേ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വിന്യസിക്കാനോ സര്‍ക്കാര്‍ ഡാറ്റാ സെന്ററില്‍ ലഭ്യമാക്കാനോ അനുമതി നല്‍കൂ. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ആശങ്ക വേണ്ട.



ബ്ലോക്ക് ചെയിന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ വികസിപ്പിക്കാനായി ഊരാളുങ്കല്‍ സൊസൈറ്റിക്ക് സിസിടിഎന്‍എസ്(ക്രൈം ആന്റ് ക്രിമിനൽ ട്രാക്കിങ് നെറ്റ് വർക്ക് സിസ്റ്റം) പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന്‍ എന്‍വയോന്‍മെന്റില്‍ പ്രവേശനാനുമതി ലഭ്യമാക്കുവന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഊരാളുങ്കലിനെ നേരത്തെ അധികാരത്തിലിരുന്ന സര്‍ക്കാരുകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാറിമാറി വരുന്ന സര്‍ക്കാരുകളും വകുപ്പുകളും ഊരാളുങ്കലിനോട് മമത കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ കാര്യക്ഷമത കാരണമാണ്. നല്ലൊരു സ്ഥാപനത്തെ അനാവശ്യമായി അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകുന്നതെന്നു ശബരീനാഥ് പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നു സർ‌ക്കാർ വ്യക്തമാക്കണം. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അക്കാദമി സർക്കാരിനു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. പദ്ധതി ഊരാളുങ്കലിനു നൽകുന്നതിനെ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരും എതിർത്തു. എന്നാൽ ഒക്ടോബര്‍ 29ന് ഊരാളുങ്കലിന് അനുമതി നൽകി. ആ ദിവസം മുതൽ അവർ എല്ലാ ഡാറ്റയും ചോർത്തുകയാണെന്നും ശബരീനാഥ് ആരോപിച്ചു.

English Summary: No data compromise by Uralungal says Pinarayi Vijayan