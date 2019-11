കുൽഭൂഷൻ ജാദവിനായി സൈനിക നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ പാക്കിസ്ഥാൻ; റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുൻ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ‍ കുൽഭൂഷൻ ജാദവിന് പാക്ക് സൈനിക കോടതി വിധിച്ച വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ സിവിലിയൻ കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനിക നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. നിലവിലെ നിയമമനുസരിച്ച് അപ്പീൽ കൊടുക്കാനാവില്ല.



ചാരവൃത്തി, ഭീകരപ്രവർത്തനം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി 2017 ലാണ് ജാദവിനെ (49) പാക്ക് സൈനിക കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാണാൻ ജാദവിനെ അനുവദിക്കണമെന്നും വധശിക്ഷ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ജൂലൈയിൽ രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ നീക്കം.

കുൽഭൂഷൻ ജാദവിന് സിവിലിയൻ കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള അവകാശം അനുവദിക്കണമെന്ന രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പാക്കിസ്ഥാൻ തങ്ങളുടെ കരസേന നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുകയാണ് പാക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബറിൽ ജാദവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പാക്കിസ്ഥാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ചാരനെന്ന് മുദ്രകുത്തി 2016 മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് വ്യാപാരിയും മുൻ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ കുൽഭൂഷൻ ജാദവിനെ പാക്ക് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി തടവിലാക്കിയത്. 2017ൽ പാക്ക് സൈനിക കോടതി ജാദവിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത മാസം ഇന്ത്യ രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇറാനിലായിരുന്ന ജാദവിനെ ചാരപ്പണി, ഭീകരപ്രവർത്തനം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ച് ബലൂചിസ്ഥാനിൽനിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണെന്ന് ഇന്ത്യ വാദിച്ചു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായ വിധിന്യായത്തിൽ, പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതുവരെ വധശിക്ഷ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് കോടതി പാക്കിസ്ഥാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജാദവിനെ കാണാനും നിയമപരമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകാനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യവും കോടതി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Pakistan To Amend Army Act To Let Kulbhushan Jadhav Appeal In Civilian Court: Reports