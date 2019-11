സഹോദരനെ രക്ഷിക്കാൻ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ ഇറങ്ങിയ യുവാവ് മരിച്ചു

ചെന്നൈ∙ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ ബോധരഹിതനായ സഹോദരനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ് വിഷവായു ശ്വസിച്ചു മരിച്ചു. റോയപ്പേട്ട സ്വദേശി അരുൺ കുമാർ (25) ആണ് മരിച്ചത്. എക്സ്പ്രസ് അവന്യു മാളിൽ ആദ്യം ടാങ്കിൽ ഇറങ്ങിയ സഹോദരൻ രഞ്ജിത് കുമാർ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചു ബോധരഹിതനാകുന്നതു കണ്ട അരുൺകുമാർ അനുജനെ രക്ഷിക്കാൻ ടാങ്കിൽ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ മാൾ അധികൃതർ ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്വകാര്യ ഏജൻസി ജീവനക്കാരനാണു മരിച്ച അരുൺ.

അരുൺകുമാർ, രഞ്ജിത് കുമാർ എന്നിവരെ കൂടാതെ യുവരാജ്, അജിത്കുമാർ, ശ്രീനാഥ് എന്നീ യുവാക്കളും ടാങ്ക് വ‍ൃത്തിയാക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. ദണ്ഡപാണി എന്നയാളാണു യുവാക്കളെ എത്തിച്ചതെന്നു അണ്ണാശാല പൊലീസ് പറഞ്ഞു.അനുജനെ ടാങ്കിൽ നിന്നു പുറത്തെത്തിച്ചെങ്കിലും ശ്വാസ തടസം അനുഭവപ്പെട്ട അരുൺകുമാർ സംഭവസ്ഥലത്തു മരിച്ചു. ഏറെ നാളായി മൂടിക്കിടന്ന സെപ്റ്റിക് ടാങ്കാണ് ഇവർ വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.

നടപടികളില്ലാതെ അധികൃതർ

ആൾനൂഴികളും, സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളും വൃത്തിയാക്കാൻ മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ അടക്കം ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് അവസാനം കാണൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി വ്യാപകമാണ്. ഇരകളുടെ ആശ്രിതർക്കു നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൈകഴുകുന്ന നിലപാടാണു സർക്കാർ പിന്തുടരുന്നതെന്നു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളും, ആൾനൂഴികളും വൃത്തിയാക്കുന്നതിടെ ഉണ്ടായ മരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. 144 മരണങ്ങളാണു സംസ്ഥാനത്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ആൾനൂഴികളും, സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളും ശുചീകരിക്കാൻ മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 1993 ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ഇത് ഇന്നും തുടരുകയാണ്. ഇത്തരം ജോലികൾക്ക് ആളുകളെ നിയോഗിക്കുന്നത് 5 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ അഭാവവും കർശന നടപടികൾ ഇല്ലാത്തതുമാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ കാരണമെന്നു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു.

