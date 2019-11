തൃശൂർ∙ അട്ടപ്പാടി മേലേമഞ്ചിക്കണ്ടി വനമേഖലയിലെ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റ് മണിവാസകത്തിന്റെ മൃതദേഹം കേരളത്തിൽ സംസ്കരിക്കാൻ പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു. മണിവാസകത്തിന്റെ മൃതദേഹം സേലത്ത് സംസ്കരിക്കുമെന്നു ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. നിബന്ധനകളോടെ ബന്ധുക്കൾക്കു മൃതദേഹം വിട്ടു കൊടുത്തു. മോർച്ചറിക്കടുത്തു പൊതു ദർശനം അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും പൊലീസ് അംഗീകരിച്ചില്ല.



മൃതദേഹം കേരള അതിർത്തിവരെ പൊലീസ് അകമ്പടിയിൽ എത്തിക്കാമെന്നാണു അധികൃതർ ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇതിലും ബന്ധുക്കൾ പൂർണ സമ്മതം അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ പൊലീസ് നിലപാടിന് ബന്ധുക്കൾ വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. കാർത്തിക്കിന്റെ മൃതദേഹം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാതെ കേരളത്തിൽ സംസ്കരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പൊലീസ് നിരാകരിച്ചു. ബന്ധുക്കൾ പാലക്കാട് കോടതിയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു.

English Summary: The body of Maoist Manivaskam handed over to relatives