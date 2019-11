ട്രാക്കിലിരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കു മേൽ ട്രെയിൻ തട്ടി;, 4 പേർ മരിച്ചു

ചെന്നൈ ∙ തമിഴ്നാട്ടിൽ കോയമ്പത്തൂരിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഇരുന്ന നാല് എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾ ട്രെയിൻതട്ടി മരിച്ചു. ഒരു വിദ്യാർഥിയെ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സുലൂരിനടുത്തുള്ള റാവുത്തർപലം റെയിൽ ഓവർ ബ്രിജിൽ വ്യാഴം രാവിലെയാണ് സംഭവം. ആലപ്പുഴ- ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസാണ് ഇടിച്ചത്. കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളായ ഡി. സിദ്ദിഖ് രാജ (22), രാജശേഖർ (20), എം, ഗൗതം (23), കറുപ്പുസ്വാമി (24) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കൊടൈക്കനാൽ, തേനി, വിരുതുനഗർ സ്വദേശികളാണ് ഇവർ. അവസാന വർഷ വിദ്യാർഥിയായ എം. വിഗ്‌നേഷിനാണ് പരുക്കേറ്റത്.

വിദ്യാർഥികൾ ട്രാക്കിലിരുന്ന് മദ്യപിക്കുകയായിരുന്നോ എന്നു സംശയിക്കുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ട്രാക്കിനു സമീപത്തു മദ്യക്കുപ്പികളും ഗ്ലാസുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബോതനൂർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. മൃതദേഹങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂരിലെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തു.



English Summary : Four engineering students sitting on tracks run over by a train