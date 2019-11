ചൂടുയരും, കോളറയും ഡെങ്കിയും പടരും; ആവിയാകും ആരോഗ്യ നേട്ടങ്ങളും

പത്തനംതിട്ട ∙ ആഗോള താപനത്തിന് മൂക്കുകയറിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ 50 വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ കരസ്ഥമാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ പഴങ്കഥയായി മാറാൻ സാധ്യതയെന്നു രാജ്യാന്തര പഠനം. ആരോഗ്യ ഗവേഷണ പ്രസിദ്ധീകരണമായ ലാൻസെറ്റ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ രംഗം നേരിടാൻ പോകുന്ന വെല്ലുവിളികളെപ്പറ്റി മുന്നറിയിപ്പ്.

പട്ടിണിയും പോഷകാഹാര കുറവും നേരിടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികളെയാവും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കുക. 2015 ലെ അത്യുഷ്ണകാലത്ത് മരണനിരക്ക് കൂടിയതുപോലെ വർധിത താപതരംഗങ്ങൾ മൂലം വയറിളക്കവും കോളറയും പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രണാതീതമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ലോകത്തെ 35 ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും യുഎന്നും ചേർന്നു തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വർധിച്ച ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യയെ ഇത് ഏറെ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഡോ. പൂർണിമ പ്രഭാകരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കുഞ്ഞു ശ്വാസകോശം എളുപ്പം കേടാകും

‘ഇന്ന് ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് 71 വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ ചൂട് 4 ഡിഗ്രി കൂടി വർധിച്ച് ഭൂമി ചുട്ടുപഴുക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുക മാത്രമാണ് പോംവഴി. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം മൂലമുള്ള ശിശുരോഗ നിരക്ക് വളരെ കൂടും. ബാല്യത്തിൽ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും വളരുന്ന പരിസ്ഥിതിയും ജീവിത ഗതിയെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കും. രാജ്യങ്ങൾ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരുംതലമുറകളുടെ ആയുർദൈർഘ്യവും ക്ഷേമവും ആരോഗ്യവും അത്യന്തം അപകടത്തിൽ’ – ലാൻസറ്റ് കൗണ്ട്ഡൗൺ എന്ന പഠനത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോ. നിക് വാട്സിന്റെ വാക്കുകൾ ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നതാണ്.

കോളറയും ഡെങ്കിയും പടരാൻ സാധ്യത

വയറിളക്കം പരത്തുന്ന വിബ്രിയോ ബാക്ടീരിയകളുടെ വ്യാപനത്തിന് പറ്റിയ അന്തരീക്ഷമുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടെ ഇരട്ടിയായി. കോളറ പടരാനുള്ള സാഹചര്യം ഓരോ വർഷവും വർധിക്കുകയാണ്. ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിലേറെയും ഡെങ്കിപ്പനിഭീതിയുടെ നിഴലിലായി. കൊതുകുവഴി വ്യാപിക്കുന്ന ഈ വൈറസ് രോഗത്തിന് ഏറ്റവുമധികം പടരാൻ പറ്റിയ 9 വർഷങ്ങളാണ് കടന്നുപോയത്.

വാഹന ഇന്ധനപ്പുകയും ചൂടും കൂടുന്നതുമൂലം ഏറ്റവും വിഷപൂരിതമായ വായു ഇളംപ്രായത്തിലേ ശ്വസിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വളരുന്ന തലമുറ. ഹൃദ്രോഗം, സ്ട്രോക്, ആസ്മ തുടങ്ങിയ ഇവരെ നിത്യരോഗികളാക്കും. 2.5 മൈക്രോൺ സൂക്ഷ്മ പൊടി മൂലമുള്ള ശിശുമരണ നിരക്ക് 29 ലക്ഷമായി തുടരുന്നു. 2016 ൽ കൽക്കരിയിൽ നിന്നുള്ള 2.5 മൈക്രോൺ പൊടി വായുവിൽ കലർന്ന് 5.29 ലക്ഷം ശിശുക്കൾ മരണമടഞ്ഞതായും കണക്കാക്കുന്നു.

196 രാജ്യങ്ങളിൽ 152 എണ്ണത്തിലും കാട്ടുതീ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു. പ്രളയത്തിന്റെ 48 മടങ്ങാണ് കാട്ടുതീ മൂലമുള്ള സഞ്ചിത നഷ്ടം. 2.1 കോടി ജനങ്ങളാണ് കാട്ടുതീ മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. 65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള, വൃക്ക, സ്ട്രോക്ക് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 2018 ൽ 6.3 കോടിയായി ഉയർന്നു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നാലാമത്തെ വർഷത്തെ താപതരംഗമായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ. 4500 കോടി മണിക്കൂർ ജോലിസമയം നഷ്ടമായി. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉഷ്ണതാപതരംഗ ഫലമായി ഇന്ത്യയിൽ 2200 കോടി മണിക്കൂറുകളുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടമുണ്ടായി.

ധാന്യം കുറഞ്ഞാൽ റൊട്ടിവില കുതിക്കും

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ലോകത്തെ അരി ഉൽപാദനം 4 ശതമാനം കണ്ട് കുറയ്ക്കും. ചോളത്തിന്റെ ഉൽപാദനം 4 ശതമാനവും ഗോതമ്പിന്റത് 6 ശതമാനവും സോയയുടേത് 3 ശതമാനവും കുറഞ്ഞു. ഇത് ശിശുക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വളർച്ചയെ ആഗോള തലത്തിൽ ബാധിച്ചു. ധാന്യലഭ്യത കുറഞ്ഞപ്പോൾ ശരാശരി റൊട്ടി വില 37 ശതമാനം ഉയർന്നു.

ലോക നേതാക്കളുടെ നിസംഗത

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനെതിരായ കരാ‍ർ 2020 ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരാനിരിക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ലോകമെങ്ങുമുള്ള സർക്കാരുകൾ പുലർത്തുന്ന നിസംഗ മനോഭാവം തുടരാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ലാ‍ൻസെറ്റ് എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ഡോ. റിച്ചാർഡ് ഹോർട്ടൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഇതിനായി സംഘടിച്ച് രംഗത്തിറങ്ങണം. അടുത്ത തലമുറയെ തകർക്കുന്ന ഈ വെല്ലുവിളിയെ മുൻകൂട്ടി കാണാതെ പോകരുത്. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എതിരെ ഉയരുന്ന ഭീഷണിയെ ചെറുക്കണം. ദീർഘായുഷ്മാൻമാരായി അവർ ജീവിക്കട്ടെ.

തെളിയണം സൈക്കിൾ പാതകൾ

പാരിസ് കരാർ അംഗീകരിച്ച് ലോകം മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയാൽ ഇന്നു ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ആറാം ജന്മദിനത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ സകല കൽക്കരി നിലയങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടണം. സോളർ, കാറ്റ് തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യേത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ ഉണർത്തിയെടുക്കണം. അവന്റെ 21–ാം ജന്മദിനമാകുമ്പോഴേക്കും പെട്രോൾ കാറുകളുടെ യുഗാന്ത്യമാകും. സൈക്കിൾ പാതകളും ഹരിത വഴികളും തെളിയും. 31 വയസ്സാകുമ്പോൾ ലോകത്തെ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ ശൂന്യമാകും. ആരോഗ്യവും പോഷകവും ശുദ്ധജലവും നിറ‍ഞ്ഞു കവിയുന്ന ഇടമായി ഭൂമി മാറിയേക്കാം – ലാൻസെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നു.

സൗരോർജം, പവനോർജം

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അഭിശപ്ത സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിനിടയിലും ചില ചെറിയ പ്രതീക്ഷകൾ ചിറകു വിടർത്തുന്നുണ്ട്. 2018 ലെ ആകെ ഊർജ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 45 ശതമാനവും പാരമ്പര്യേതര സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് എന്നതാണ് അതിലൊന്ന്. ഇതിൽ സൗരോർജത്തിന്റെയും പവനന്റെയും (കാറ്റ്) പങ്ക് അത്ര ചെറുതല്ല– 27 ശതമാനം. 2016 ൽ ഗതാഗത രംഗത്ത് 21 ശതമാനം ഊർജം കാർബൺ കുറ‍ഞ്ഞ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് ഉൽപാദിപ്പിച്ചത്.

പാരമ്പര്യേതര സ്രോതസ്സുകളിലേക്കുള്ള ആഗോള മാറ്റത്തിൽ പങ്കാളിയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയി‍ൽ കൽക്കരി ഉപയോഗം 11 ശതമാനം വർധിച്ചത് ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നു. 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും പുറന്തള്ളൽ കുറച്ച് സുസ്ഥിര വികസന പാതിയിൽ മുന്നേറാൻ ഇന്ത്യ കൽക്കരി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ; പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ബദൽ ഊർജസ്രോതസ്സുകളിലേക്കു തിരിയുകയും വേണം. മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കാർഷിക ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കാനും പുതിയ മാതൃകകൾ കണ്ടെത്തണം.

ലോകമെങ്ങും കൽക്കരി അധിഷ്ഠിത താപനിലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നു തന്നെയാണ് ലാൻസെറ്റിന്റെ നിർദേശം. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ രാജ്യാന്തര കാലാവസ്ഥാ നിധിയിലേക്കു വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഒരുലക്ഷം കോടി രൂപ കൈമാറണം. നടപ്പും സൈക്കിൾ യാത്രയും അങ്ങേയറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. തനിപ്പാത നി‍ർമിച്ച് സൈക്കി‍ൾ സാർവത്രികമാക്കണം. സൈക്കിൾ വാങ്ങാനും വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കാനും സംവിധാനം വേണം.

ഉച്ചകോടി അടുത്തമാസം സ്പെയിനിൽ

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയായിരിക്കണം ഡിസംബർ 2 മുതൽ 13 വരെ സ്പെയിനിലെ മഡ്രിഡിൽ നടക്കുന്ന ലോക കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി മുഖ്യമായും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. വർഷം തോറും 7.4 ശതമാനം വീതം ഇന്ധന ഉപയോഗം കുറച്ചാൽ 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ചൂടേറ്റത്തിന്റെ തോത് 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പിടിച്ചു നിർത്താനാവും. ഇത് 2 ഡിഗ്രിയിൽ താഴെനിർത്തുക എന്നതാണ് 195 രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടും ഇതുവരെ നടപ്പിലാകാത്ത പാരിസ് കാലാവസ്ഥാ കരാറിലെ ലക്ഷ്യം. കരാറിൽ നിന്നുള്ള യുഎസിന്റെ പിന്മാറ്റവും തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.

വാഹന ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പുറന്തള്ളൽ വർഷം തോറും 2.6 ശതമാനം വീതവും താപനിലയങ്ങളിലെ കൽക്കരിയിൽ നിന്നുള്ളത് 1.7 ശതമാനം വീതവും വർധിക്കുകയാണ്.



കവർന്നെടുക്കരുത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിലോകം

ഗ്രേറ്റ ട്യുൻബെർഗ് എന്ന സ്വീഡൻകാരി പെൺകുട്ടി ഉയർത്തിവിട്ട കാലാവസ്ഥാ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ തരംഗം മാറ്റത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കണം. ഹരിത പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ ലോകനേതാക്കളെ നി‍ർബന്ധിക്കണം. ജനിച്ചുവീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൽപ്പെട്ട് ഞെരി‍ഞ്ഞമരില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ജീവനോടെയിരിക്കുന്ന 750 കോടി (7.5 ബില്യൻ) ജനങ്ങളുടെയും കടമയാണ് – റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയ സമിതിയംഗം പെറുവിലെ കയ്റ്റാനോ ഹെറദിയ സർവകലാശാലയിലെ ഡോ. സ്റ്റെല്ലാ ഹാർട്ടിങ്ങർ ഓർമിപ്പിച്ചു.

പിന്നിൽ 35 സ്ഥാപനങ്ങൾ, 120 ഗവേഷകർ

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന, ലോക ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തെ 35 ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 120 വിദഗ്ധർ ചേർന്നു തയാറാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ലാൻസറ്റ് കൗണ്ട്ഡൗൺ ഓൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. പാരിസ് കാലാവസ്ഥാ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 41 മേഖലകളിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ലാൻസെറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ തുടർന്നാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിനു തിരശീല വീഴുമ്പോഴേക്കും ലോകത്തിന്റെ താപനില 4 മുതൽ 7 വരെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയരാമെന്ന ഭീതിദമായ സാഹചര്യവും റിപ്പോർട്ട് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

