എന്‍.വാസു ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റായി വെള്ളിയാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം ∙ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്‍റെ പുതിയ പ്രസിഡന്‍റായി എന്‍.വാസുവും ബോര്‍ഡ് അംഗമായി കെ.എസ്. രവിയും വെള്ളിയാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.10 ന് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ആസ്ഥാനമായ നന്തന്‍കോട്ടെ സുമംഗലി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകള്‍. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറി എസ്.ജയശ്രീ പുതിയ പ്രസിഡന്‍റിനും അംഗത്തിനും സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും.

ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍, ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അംഗം എന്‍. വിജകുമാര്‍, ദേവസ്വം കമ്മിഷണര്‍ എം. ഹര്‍ഷന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുക്കും. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് ശേഷം പ്രസിഡന്‍റും അംഗവും അധികാരം ഏറ്റെടുക്കും. തുടര്‍ന്നു പുതിയ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ആദ്യ ബോര്‍ഡ് യോഗവും ചേരും.

ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍റായി എന്‍.വാസുവിനെയും ബോര്‍ഡ് അംഗമായി കെ.എസ്.രവിയെയും നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം ക‍ഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍റായിരുന്ന എ.പത്മകുമാറിന്‍റെയും അംഗം കെ.പി.ശങ്കരദാസിന്‍റെയും ഭരണകാലാവധി ക‍ഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അവസാനിച്ചത്.

English Summary: N. Vasu Takes Oath as New TDB president on Friday