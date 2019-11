1.41 കോടി രൂപയുടെ ഹെറോയിനുമായി മുൻ പൊലീസ് ഇൻഫോർമർ പിടിയിൽ

മുംബൈ∙ 1.41 കോടി രൂപയുടെ ഹെറോയിനുമായി മുൻ പൊലീസ് ഇൻഫോർമർ അറസ്റ്റിലായി. മുംബ്ര നിവാസി ഖാലിദ് വാസി ഖാനെ ആണ് മുംബൈ പൊലീസിന്റെ ലഹരിവിരുദ്ധ സെൽ (എഎൻസി) പിടികൂടിയത്. 2000-2003 കാലയളവിൽ എഎൻസിയുടെ തന്നെ ഇൻഫോർമറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് ഖാലിദ്.



പൊലീസിനു രഹസ്യവിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവരും ചിലപ്പോൾ കേസന്വേഷണത്തിൽ സഹായിക്കുന്നവരാണ് പൊലീസ് ഇൻഫോർമാർ. ചില പൊലീസ് ഇൻഫോർമർമാരും ലഹരിമാഫിയയുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഖാന്റെ അറസ്റ്റോടെ തകർത്തതെന്ന് എഎൻസി അവകാശപ്പെട്ടു.

നേരത്തെ ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച് ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ ഡോക്ക്‌യാർഡ് റോഡ്‌ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനു സമീപത്താണ് ഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 470 ഗ്രാം ഹെറോയിനും പിടിച്ചെടുത്തു.

English Summary: Police Informer Arrested In Mumbai With Heroin Worth Over Rs. 1 Crore