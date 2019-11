സമീപകാല കോടതി വിധികളിൽ ബാഹ്യ സ്വാധീനമുണ്ടോ..?; ചോദ്യമെറിഞ്ഞ് യച്ചൂരി

കോഴിക്കോട്∙ സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്തായാലും നടപ്പാക്കുമെന്ന നിലപാടില്‍ മാറ്റമില്ലെന്ന് സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി. സമീപകാലത്തുണ്ടായ കോടതി വിധികളില്‍ ബാഹ്യസ്വാധീനമുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കുമെന്നും അദേഹം കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു. കോടതിവിധി എന്തായാലും അതു നടപ്പിലാക്കുകയാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ചെയ്യുക. ശബരിമല കേസിൽ സിപിഎം നിലപാട് എന്താണെന്നതല്ല വിഷയം. പഴയ വിധി കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല. പകരം ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് വിടുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും സീതാറാം യച്ചൂരി പറഞ്ഞു.



ശബരിമല, മുത്തലാഖ്, അയോധ്യ തുടങ്ങിയ കോടതി വിധികളിലെ പരസ്പര വൈരുധ്യങ്ങൾ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചേർന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും. യുഎപിഎ നിയമത്തിനെതിരെയാണ് പാർട്ടി പോരാടുന്നത്. യുഎപിഎ നിയമമുണ്ടാക്കുന്നതിനെപ്പോലും സിപിഎം ലോക്സഭയിൽ എതിർത്തിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുഎപിഎ നിയമം മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് യുഎപിഎ ചുമത്തിയതാണ് കോഴിക്കോട്ടെ പ്രശ്നം. യുഎപിഎയ്ക്കെതിരെ നിയമപരമായി പോരാടുകയാണ് പാർട്ടിയുടെ നയമെന്നും യച്ചൂരി പറഞ്ഞു. സിപിഎം ജില്ലാക്കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരണത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികാഘോഷം’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു യച്ചൂരി.



അതേസമയം സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ രാഷ്ട്രീയമുതലെടുപ്പ് വേണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപ്പള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. യുവതീപ്രവേശം അനുവദിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ വേണ്ടെന്നും മന്ത്രി കടകംപള്ളി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി ആരും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൻവീണർ എ.വിജയരാഘവൻ അഭ്യർഥിച്ചു. കോടതി വിധിയെ തർക്ക വിഷയമാക്കരുത്. കോൺഗ്രസിന്റെ ഓരോ നേതാക്കൾക്കും ഓരോ നിലപാടാണ്. വിശ്വാസികൾക്കു സമാധാനപരമായി സന്നിധാനത്ത് ദർശനം നടത്താനുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. മലചവിട്ടാൻ യുവതികൾ എത്തിയാൽ അത് അപ്പോൾ നോക്കാമെന്നും വിജയരാഘവൻ കണ്ണൂരിൽ പറത്തു.



പുരുഷൻമാരെ പോലെ സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലായിടത്തും തുല്യത വേണമെന്നാണ് പാർട്ടി നിലപാടെന്നു സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗം എസ്.രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു. ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഇത് ബാധകമാണ്. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി എന്താണെന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കാൻ മാത്രമെ കഴിയുവെന്നും അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കോടതി വിധിയെ അനുകൂലിച്ച് ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും രംഗത്ത് വന്നു.



English Summary: Recent SC orders need to be ‘studied studiously’, says Sitaram Yechury