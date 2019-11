തടവുകാർ ‘തടവിൽ’ തന്നെ; കോടതി വിചാരണ ഇനി വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി

തിരുവനന്തപുരം ∙ തടവുകാരെ വിചാരണയ്ക്കായി കോടതികളിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്ന പതിവ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി വിചാരണയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം അടുത്ത മാസം നടക്കും. ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 24 കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് ജയിലുകളെയും കോടതികളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നത്.

കെൽട്രോൺ ആണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ, വിയ്യൂർ, പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ ഉൾപ്പടെ വിവിധ ജയിലുകളിലായി 87 സ്റ്റുഡിയോകളാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ഇവ 383 കോടതികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ 23 ജയിലുകളിലായി 37 സ്റ്റുഡിയോകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയായി.

രണ്ടാംഘട്ടമായി തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ 28 ജയിലുകളിലായി 50 സ്റ്റുഡിയോകൾ ഉടൻ സ്ഥാപിക്കും. പൂജപ്പുരയിൽ 4 സ്റ്റുഡിയോകളാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വിചാരണത്തടവുകാരെ കോടതികളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതാകും. സർക്കാരിന്റെ ചെലവും കുറയും.

English Summary: Home Ministry to introduce new plan of Trial via Video Conferencing